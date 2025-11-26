Revelan que Mauricio Macri frenó el descenso de San Lorenzo para ayudar a Marcelo Tinelli

Hace años que el fútbol argentino vive un descalabro, especialmente en lo que respecta a lo organizativo. La AFA es responsable, de hecho, en la gestión de Claudio Tapia pasó más de una vez que se cambien las reglas en medio de la competencia. El caso más reciente es el de Rosario Central y el título por haber sido campeón de Liga, algo impuesto por lo bajo sin votación del Comité Ejecutivo. Pero antes existió la anulación de descensos.

Más atrás en el tiempo se vivió una situación polémica que involucró a San Lorenzo y Huracán y el propio Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y siempre muy cercano a Claudio Tapia, detalló que el propio Mauricio Macri intervino para ayudarlos a no descender. Cabe recordar que el Globo y el Ciclón habían tenido problemas con el Fair Play financiero, que involucraba quita de puntos. En San Lorenzo, por aquel entonces estaba Marcelo Tinelli junto a Matías Lammens en la conducción.

¿Qué dijo Malaspina?

En diálogo con La Fábrica del Podcast, Cristian Malaspina -presidente de Argentinos Juniors y Secretario General de AFA- afirmó: “Sabiendo la realidad que tenemos, que no es algo de esta conducción que asumió en 2017. Esto viene del 2014, que Argentina tiene 30 equipos, que cuando empezaron los descensos en la Superliga y el Fair Play financiero, hubo un gobierno nacional que se metió en eso, no quiso la quita de puntos para dos clubes grandes, sino descendían Huracán y San Lorenzo“.

“Nosotros estábamos en la Superliga, era el año 2017 o 2018, teníamos un presidente de la Nación muy futbolero, con un amigo presidente de un club muy grande, un conductor de tele con muchos puntos de rating que era presidente de otro club, con una liga que estaba aplicando mucho fair play financiero y había dos clubes grandes, uno de Boedo y uno de Parque Patricios que les había salido mal el fair play y habían sido sancionados con quita de puntos. La quita de puntos era tan grande que se iban los dos a la B“, agregó Malaspina.

Además, contó: “Hubo un llamado de Casa Rosada, a un dirigente de un club grande que venga a hablar con los clubes porque a esos clubes no se les podía sacar los puntos y cuando se planteó este tema en la reunión de Comisión, imaginate lo que eran los dirigentes de los otros clubes que peleaban el descenso lo primero que dijeron fue que se suspendan los descensos y ahí fue la primera anulación de descensos y eso imposibilitó pasar de 28 a 26 equipos”.

Mauricio Macri fue presidente de Argentina entre 2015 y 2019. (Foto: Getty).

“No fue Tapia el que lo frenó. Quedamos 26, después vino la pandemia y quedamos 28 y ahora se tomó la decisión de quedar en 30 como en el 2014. Esta es una historia muy larga y hoy tenemos que administrar esta realidad. Nosotros representamos a los clubes, no creo que ningún club de Primera División quiera firmar que haya 10 descensos porque nadie está exento de no descender”, completó el máximo mandatario de Argentinos Juniors.

