Mientras San Lorenzo está al borde de la quiebra, un club fundado por Marcelo Tinelli consiguió un histórico ascenso

En el Estadio Único de San Nicolás, luego de empatar 0 a 0 en los 90 minutos reglamentarios, el Club Ciudad de Bolívar le ganó 5 a 4 en la definición por penales a Atlético Rafaela, por lo que se consagró campeón del Torneo Federal A y ascendió por primera vez en su historia a la Primera Nacional.

El club que fue fundado en 2002 por Marcelo Tinelli, ex dirigente de San Lorenzo, institución que actualmente atraviesa una gran crisis, inició su recorrido en el voley, deporte en el que compitió durante 18 temporadas en la Liga Nacional de Voley, hasta que anunció su renuncia para 2020.

Para ese mismo año, Ciudad de Bolívar se afilió para jugar la Liga Regional de Pehuajó, y a su vez, se apuntó para el Torneo Regional Federal Amateur, la cuarta división del fútbol argentino para los equipos indirectamente afiliados a la AFA, y su camino comenzó con éxitos.

Tras su primera temporada en el Regional Amateur, las Águilas obtuvieron el ascenso al Torneo Federal A después de derrotar 3 a 0 a Independiente de Neuquén en la final. De esta manera, con tan solo un año de competencia, entró en el fútbol profesional de Argentina.

Ya en el Torneo Federal A, rápidamente logró buenos resultados, ya que en la edición 2022 logró la clasificación por primera vez en su historia al cuadro de la Copa Argentina 2023, certamen en el que se enfrentó contra Independiente de Avellaneda y fue goleado por 3 a 0.

Después de tres temporadas en la tercera división del fútbol argentino, en un año más que especial para el club, debido a que jugó contra River en la primera ronda de la Copa Argentina y perdió 2 a 0, el club bonaerense logró un nuevo hito en su corta historia con el ascenso a la Primera Nacional.

La temporada 2026 será la primera en la vida de Ciudad de Bolívar en la segunda división. En esta ocasión, hará las veces de local en su estadio, el Estadio Municipal Eva Perón, que cuenta con una capacidad máxima para 4 mil espectadores. El mismo, está ubicado dentro de la ciudad de San Carlos de Bolívar.

Dentro de su plantel en el ascenso, contó con jugadores de renombre para la categoría, tales como Nahuel Yeri (ex Banfield y Aldosivi), Arnaldo González (ex Quilmes, Aldosivi y Patronato), mientras que en la primera parte del año contó con el ex Rosario Central y Deportivo Riestra, Walter Acuña.

El mensaje de Marcelo Tinelli tras el ascenso de Ciudad de Bolívar

“Vamoooos Bolívar!!! Campeones del Federal A. Bolívar al Nacional B. Histórico. Felicitaciones al plantel y a toda la gente maravillosa de mi ciudad. Esto es tuyo, Ale”, fue el mensaje de Marcelo Tinelli para celebrar el ascenso del club de su ciudad.

