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Torneo Clausura

Las alineaciones de Racing y Banfield para el abrir la fecha 5 del Clausura: por qué no juega Maravilla Martínez

Sin su nueve estrella, la Academia recibe al Taladro en Avellaneda este viernes por la noche.

Sin Maravilla, los 11 de Racing y de Banfield para abrir la fecha 5 del Clausura
© GettySin Maravilla, los 11 de Racing y de Banfield para abrir la fecha 5 del Clausura

Un Racing necesitado de resultados recibe a otro equipo en la misma situación como lo es Banfield. El equipo de Juan Pablo Vojvoda será local del Taladro este viernes desde las 20:30 y abrirán la fecha 5 del Torneo Clausura en Avellaneda.

Para dicho compromiso, la Academia no podrá contar con su delantero estrella, Adrián Martínez, ya que recibió una tarjeta roja en el último partido de Racing, ante Argentinos Juniors, y fue suspendido por tres fechas.

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Por ese motivo, Maravilla estará fuera de la nómina de convocados para el duelo, además de estar marginado del 11 inicial. A continuación, las formaciones de la Academia y de Banfield.

Las formaciones de Racing y Banfield

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter; Alejandro Tello, Ulises Ortegoza, Matko Miljevic; Tomás Conechny, Lautaro Díaz. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Banfield: Gino Santilli; Juan Luis Alfaro, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Lautaro Cano; Federico Medina, Ignacio Pais, Favio Álvarez; Lisandro Piñero, Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

Equipo arbitral de Racing vs. Banfield

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
  • Cuarto árbitro: Gabriel Flores
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Mariano Ascenzi

La previa de Racing – Banfield

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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