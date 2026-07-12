Predicción de las semifinales del Mundial 2026: resultados de Argentina vs. Inglaterra y Francia vs. España según la IA

Se vienen dos partidos históricos para la Copa del Mundo y BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial que anticipe cuáles serán los finalistas.

El Mundial 2026 ya está en su recta final. Se jugaron los primeros 100 partidos de esta edición y solo hay 4 por delante. Este martes y miércoles se disputarán las semifinales: Argentina, Inglaterra, Francia y España sueñan con estar en una nueva final del certamen de la FIFA.

Los cuatro primeros equipos del Ranking FIFA llegaron hasta esta instancia y los dos cruces de semifinales prometen partidos históricos. Para ello, BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial de Gemini que realice un pronóstico para ambos resultados.

Como no podía ser de otra manera, ambas llaves se definirán en duelos no aptos para cardíacos. Según el adelanto de la IA, la final se disputará entre Argentina y Francia, una revancha de lo que fue Qatar 2022.

FRANCIA VS. ESPAÑA

El Desarrollo: España intentará monopolizar el balón con su mediocampo para evitar que Francia corra, pero el equipo de Didier Deschamps se siente muy cómodo cediendo la iniciativa y saliendo al espacio. El desgaste físico de los españoles será brutal, especialmente en los retrocesos defensivos.

España intentará monopolizar el balón con su mediocampo para evitar que Francia corra, pero el equipo de Didier Deschamps se siente muy cómodo cediendo la iniciativa y saliendo al espacio. El desgaste físico de los españoles será brutal, especialmente en los retrocesos defensivos. Tiempo de definición: 120 minutos (Prórroga). La paridad táctica es demasiado alta para que se resuelva en el tiempo regular.

La paridad táctica es demasiado alta para que se resuelva en el tiempo regular. Resultado exacto: Francia 2 – 1 España (1-1 en los 90 minutos).

(1-1 en los 90 minutos). Los Goles: Lamine Yamal adelantará a España en el primer tiempo aprovechando una desatención en la banda. Mbappé empatará en la segunda mitad con un ataque directo. En la prórroga, con una España físicamente agotada, Ousmane Dembélé sentenciará el pase a la final.

Mbappé, la estrella de Francia. (Foto: Getty)

ARGENTINA VS. INGLATERRA

El Desarrollo: Argentina dominará la posesión a través de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, pero Inglaterra planteará un bloque medio-bajo, buscando lastimar con transiciones rápidas y el juego aéreo de Harry Kane, aprovechando las desatenciones defensivas que ha mostrado la zaga sudamericana.

Argentina dominará la posesión a través de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, pero Inglaterra planteará un bloque medio-bajo, buscando lastimar con transiciones rápidas y el juego aéreo de Harry Kane, aprovechando las desatenciones defensivas que ha mostrado la zaga sudamericana. Tiempo de definición: 90 minutos. A pesar de que ambos han jugado prórrogas recientes, el desgaste pasará factura y uno de los dos romperá el partido antes del pitazo final.

A pesar de que ambos han jugado prórrogas recientes, el desgaste pasará factura y uno de los dos romperá el partido antes del pitazo final. Resultado exacto: Argentina 3 – 2 Inglaterra.

Los Goles: Inglaterra pegará primero por la vía aérea con Harry Kane. Lionel Messi (que buscará desempatar los 8 goles que tiene con Mbappé) igualará el marcador con una genialidad. Jude Bellingham volverá a aparecer para poner el 2-1 a favor de los ingleses, pero en los últimos 20 minutos, Julián Álvarez y Lautaro Martínez le darán la vuelta al resultado.

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Messi, el capitán de la Selección Argentina. (Foto: Getty)

El fixture de semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

Francia vs. España – 16.00 – Dallas Stadium.

Miércoles 15 de julio

Inglaterra vs. Argentina– 20.00 – Atlanta Stadium.

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