La Inteligencia Artificial reveló los resultados de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

La tecnología analizó los cruces del martes y miércoles, y dio a conocer los clasificados a las semifinales del campeonato.

Luego de haberse conocido los 8 clasificados durante el fin de semana, bien se sabe que entre martes y miércoles se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 para conocer los 4 semifinalistas que lucharán por quedarse con el título doméstico. En ese sentido, BOLAVIP le consultó a la Inteligencia Artificial cómo serán los resultados de los partidos y dio su respuesta…

Cabe recordar que serán dos cruces por jornada, con horarios y cuerpo arbitrales ya confirmados. En primera instancia, Belgrano recibe a Unión de Santa Fe e inmediatamente después se miden Argentinos Juniors ante Huracán. Al día siguiente, Rosario Central choca con Racing, mientras que River y Gimnasia y Esgrima de La Plata definen al último de los clasificados.

El trofeo del Torneo Apertura 2026. (Getty Images)

El pronóstico de la Inteligencia Artificial para los cuartos de final

Lo cierto es que es que la Inteligencia Artificial no titubeó. “Belgrano 1-0 Unión“, sentenció la herramienta. Además, agregó: “El Pirata va a aprovechar el golpe emocional en Córdoba y terminar pasando con un partido muy físico”. A su vez, manifestó: “Argentinos Juniors 2-1 Huracán“. Como argumento, deslizó: “Es el cruce más parejo de todos, Imagino un partido muy intenso”.

Sobre los duelos del día miércoles, la tecnología fue tajante y expresó: “Rosario Central 2-1 Racing“. A modo de análisis, sostuvo: “Veo un partidazo, pero jugar en el Gigante de Arroyito pesa muchísimo en instancias así”. En último lugar, aseguró: “River 3-1 Gimnasia“. Sobre este compromiso, la IA añadió: “En el Monumental imagino una diferencia de jerarquía bastante marcada”.

Ángel Di María y Aníbal Moreno en el último Rosario Central – River. (Getty Images)

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Así las cosas, las semifinales serían Argentinos Juniors vs. Belgrano por un lado, y River Plate vs. Rosario Central en la otra parte de la llave. Pero no conforme con haber brindado sus pronóstico de estos partidos, la herramienta redobló la apuesta. “Si me hacés ir un paso más allá, hoy veo una final muy posible entre Rosario Central y River“, anunció la Inteligencia Artificial.

El fixture de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

DATOS CLAVE

La Inteligencia Artificial pronosticó los resultados de los cuartos de final .

pronosticó los de los . Aseguró que clasificarán: Belgrano, Argentinos Juniors, Rosario Central y River .

. La final será el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.