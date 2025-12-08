La racha ganadora de Boca Juniors tuvo final este domingo con la derrota ante Racing en La Bombonera por las semifinales del Torneo Clausura 2025. Maravilla Martínez, con un cabezazo en la segunda parte del trámite, sentenció la eliminación de los de Claudio Úbeda, que ya piensan en el 2026.

Delante del Xeneize, y frente a más de 50 mil hinchas de Boca, estuvo un duro equipo de Gustavo Costas que se ilusiona con sumar otro título local. Pero el plantel de la Academia contó con dos futbolistas con reciente pasado por Brandsen 805, que no tuvieron problemas en mostrar su alegría por la victoria ante su exequipo.

Es que Agustín Almendra fue titular y clave en el partido para los de Avellaneda con un pase clave. Además, Marcos Rojo formó parte del banco de suplentes, aunque no llegó a sumar minutos. Tras el pitazo final, ambos protagonizaron un desaforado festejo.

Almendra en los festejos de Racing. (Foto: Getty)

Las cámaras de la transmisión los captaron celebrando con gran algarabía de camino a la manga y dentro de ella. Frente a los hinchas de Boca, no tuvieron inconvenientes en festejar a lo grande la victoria de su actual equipo, que jugará la final el próximo sábado.

Cuándo se juega la final de Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

El encuentro decisivo se llevará a cabo el próximo sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero. Si bien la fecha y el lugar están sellados, el horario aún resta definirse.

