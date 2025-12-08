Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

La reacción de Marcos Rojo y Agustín Almendra tras ganarle a Boca

La Academia terminó en La Bombonera con el sueño del Xeneize de cortar la sequía sin títulos y los ex del club de la Ribera no mostraron remordimiento.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Marcos Rojo, jugador de Racing.
© GettyMarcos Rojo, jugador de Racing.

La racha ganadora de Boca Juniors tuvo final este domingo con la derrota ante Racing en La Bombonera por las semifinales del Torneo Clausura 2025. Maravilla Martínez, con un cabezazo en la segunda parte del trámite, sentenció la eliminación de los de Claudio Úbeda, que ya piensan en el 2026.

Delante del Xeneize, y frente a más de 50 mil hinchas de Boca, estuvo un duro equipo de Gustavo Costas que se ilusiona con sumar otro título local. Pero el plantel de la Academia contó con dos futbolistas con reciente pasado por Brandsen 805, que no tuvieron problemas en mostrar su alegría por la victoria ante su exequipo.

Es que Agustín Almendra fue titular y clave en el partido para los de Avellaneda con un pase clave. Además, Marcos Rojo formó parte del banco de suplentes, aunque no llegó a sumar minutos. Tras el pitazo final, ambos protagonizaron un desaforado festejo.

Almendra en los festejos de Racing. (Foto: Getty)

Almendra en los festejos de Racing. (Foto: Getty)

Las cámaras de la transmisión los captaron celebrando con gran algarabía de camino a la manga y dentro de ella. Frente a los hinchas de Boca, no tuvieron inconvenientes en festejar a lo grande la victoria de su actual equipo, que jugará la final el próximo sábado.

Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder

Cuándo se juega la final de Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

El encuentro decisivo se llevará a cabo el próximo sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero. Si bien la fecha y el lugar están sellados, el horario aún resta definirse.

Datos clave

  • Maravilla Martínez eliminó a Boca Juniors del Torneo Clausura 2025 con un gol de cabeza.
  • Agustín Almendra y Marcos Rojo celebraron eufóricamente la victoria de Racing ante su exclub.
  • Racing definirá el título contra Estudiantes el 13 de diciembre en Santiago del Estero.
Publicidad
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Ni Gallardo ni ningún otro: Costas lo hizo de nuevo y demostró que es el mejor DT del fútbol argentino

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
Los mejores memes de la victoria de Racing ante Boca por el Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Los mejores memes de la victoria de Racing ante Boca por el Torneo Clausura

River jugará la Copa Sudamericana en 2026: así lo anunció Conmebol
River Plate

River jugará la Copa Sudamericana en 2026: así lo anunció Conmebol

El gol de Maravilla Martínez para Racing ante Boca
Fútbol Argentino

El gol de Maravilla Martínez para Racing ante Boca

Cuándo y dónde se juega la final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes
Fútbol Argentino

Cuándo y dónde se juega la final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo