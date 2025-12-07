El gol de Maravilla Martínez para Racing ante Boca por la semifinal del Torneo Clausura

Por las semifinales del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors y Racing Club se ven las caras este domingo en La Bombonera. Los de Claudio Úbeda y los de Gustavo Costas pelean por una victoria que boleto a la gran final ante el ganador entre Estudiantes y Gimnasia La Plata.

Luego de la victoria por penales en el Cilindro ante Tigre, la Academia se jugaba el pase a la final ante uno de los equipos con mejor actualidad. Frente a su público, el Xeneize, que viene de vencer por la mínima a Argentinos, buscaba extender su racha de 6 victorias al hilo.

En el primer tiempo, el equipo de Úbeda manejó los hilos a través de la posesión, pero no logró profundidad, así como la visita no consiguió lastimar de contragolpe. Fue sobre el final de los 90 minutos cuando se gritó el primero del trámite.

A los 30 minutos del complemento, Adrián Martínez dejó atrás su mala racha de cara al arco rival para adelantar a Racing en un momento clave del partido. Maravilla le ganó a Ayrton Costa en el área chica tras aprovechar un centro de Rojas y la mandó al fondo de la red para el 1-0.

Aquel grito del goleador de la Academia no solo significó el final de la sequía, sino también la clasificación de los de Avellaneda a la final del certamen. Boca buscó por todas las vías posibles en los últimos minutos, pero no logró llevar el trámite al suplementario.

