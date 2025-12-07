Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

El gol de Maravilla Martínez para Racing ante Boca por la semifinal del Torneo Clausura

El goleador de la Academia cortó la mala racha y metió un tanto clave para su equipo en La Bombonera.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Maravilla Martínez, verdugo de Boca.
© GettyMaravilla Martínez, verdugo de Boca.

Por las semifinales del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors y Racing Club se ven las caras este domingo en La Bombonera. Los de Claudio Úbeda y los de Gustavo Costas pelean por una victoria que boleto a la gran final ante el ganador entre Estudiantes y Gimnasia La Plata.

Luego de la victoria por penales en el Cilindro ante Tigre, la Academia se jugaba el pase a la final ante uno de los equipos con mejor actualidad. Frente a su público, el Xeneize, que viene de vencer por la mínima a Argentinos, buscaba extender su racha de 6 victorias al hilo.

En el primer tiempo, el equipo de Úbeda manejó los hilos a través de la posesión, pero no logró profundidad, así como la visita no consiguió lastimar de contragolpe. Fue sobre el final de los 90 minutos cuando se gritó el primero del trámite.

A los 30 minutos del complemento, Adrián Martínez dejó atrás su mala racha de cara al arco rival para adelantar a Racing en un momento clave del partido. Maravilla le ganó a Ayrton Costa en el área chica tras aprovechar un centro de Rojas y la mandó al fondo de la red para el 1-0.

Tweet placeholder

Aquel grito del goleador de la Academia no solo significó el final de la sequía, sino también la clasificación de los de Avellaneda a la final del certamen. Boca buscó por todas las vías posibles en los últimos minutos, pero no logró llevar el trámite al suplementario.

Publicidad
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
Con Boca eliminado, River jugará la Copa Sudamericana 2026
River Plate

Con Boca eliminado, River jugará la Copa Sudamericana 2026

Por qué no juega Santiago Sosa hoy en Boca vs. Racing por la semifinal del Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Por qué no juega Santiago Sosa hoy en Boca vs. Racing por la semifinal del Torneo Clausura

Racing venció a Boca en La Bombonera y es finalista del Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Racing venció a Boca en La Bombonera y es finalista del Torneo Clausura

Racing, clasificado: cuándo y dónde se juega la final del Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Racing, clasificado: cuándo y dónde se juega la final del Torneo Clausura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo