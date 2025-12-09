Los 7 jugadores de Racing que se irían tras la final del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata

Racing logró su objetivo: llegó a la final del Torneo Clausura y ahora se enfrentará a Estudiantes de La Plata en el Estadio Madre de Ciudades, este sábado 13 de diciembre, a las 21:00. Los dirigidos por Gustavo Costas buscarán cortar la racha de 6 años sin títulos a nivel local, pero también marcará el fin de una era para varios futbolistas.

En el caso de una derrota, se terminará la estadía de Gabriel Arias, quien ya anunció que no renovará su contrato y continuará lejos de Avellaneda. Aún no resolvió si emigrará hacia el fútbol chileno, ya que está en la órbita de Colo-Colo y Universidad de Chile, pero también lo pretende Defensa y Justicia, por lo que podría seguir en el país.

También habrá cuatro juveniles que dirán adiós porque no se les prolongará el vínculo: Santino Vera, Fabián Sánchez, Román Fernández y Leandro Barraza quedarán con el pase en su poder, y solo el último de ellos ya consiguió un nuevo rumbo: firmó un acuerdo de 3 años con Agropecuario, por lo que a partir de 2026 jugará en la Primera Nacional.

Por otra parte, hay que mencionar que Luciano Vietto y Facundo Mura podrían marcharse con la ficha en su poder. Pero es algo que todavía no está resuelto, ya que la dirigencia de Racing quiere retenerlos, y se encuentran negociando por sus respectivas renovaciones.

Gabriel Arias deja el club después de siete años. (Foto: Prensa Racing)

El futuro de Facundo Mura

Si bien la negociación con el lateral derecho es sencilla, desde la dirigencia que lidera Diego Milito no bajan los brazos. Saben que Inter Miami lo pretende para cubrir el hueco que dejará la partida de Marcelo Weigandt, que regresará de su préstamo hacia Boca, y el futbolista con pasado en Colón no solo pretende un resarcimiento económico por todos estos años en los que mantuvo el mismo salario, sino que también una actualización del mismo.

Luciano Vietto, un caso muy particular

El año de Luciano Vietto estuvo marcado por las lesiones: sufrió cuatro inconvenientes físicos que le impidieron tener regularidad, y el pasado 30 de septiembre se venció la cláusula de renovación automática, lo que hubiese generado que su contrato se extendiera hasta fines del próximo año.

La idea de los dirigentes racinguistas es mantenerlo en el club, pero con un salario inferior, algo que, por el momento, el ex Fulham y Atlético de Madrid no ve con buenos ojos. Las charlas continuarán con su representante, por lo que su futuro no está para nada claro.

DATOS CLAVES

