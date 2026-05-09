Marcelo Gallardo vio en vivo cómo su hijo falló el penal con el que Banfield eliminó a San Martín de Tucumán en la Copa Argentina

Bajo el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Padre Martearena de Salta, Banfield y San Martín de Tucumán igualaron 1-1 tras los goles de Benjamín Borasi y Mauro Méndez. A raíz de ello, definieron la serie por la tanda de penales, donde Facundo Sanguinetti se lució ante Nahuel Gallardo, hijo del ex entrenador de River, y le dio la clasificación al Taladro.

Después de lo que fue su último paso por el Millonario, el Muñeco no volvió a dirigir. Y está aprovechando para seguir bien de cerca la actividad de sus hijos. Así como Santino ya debutó en la Reserva de Platense, el mayor de los cuatro varones, desde principio de año, se encuentra en el Ciruja.

Los comandados por Andrés Yllana ganaban por el tanto de Borasi, que ya había anotado en la edición 2021 de Copa Argentina para que Sarmiento derrotara 1-0 a Newell’s Old Boys, también por los 16avos de final. Sin embargo, no aguantaron el resultado y el uruguayo Méndez -primer tanto con el Taladro en este torneo- puso cifras definitivas. Pero cuando llegaron a los penales, la noche se hacía interminable.

Uno a uno fueron ejecutando los futbolistas de ambos equipos. El primer penal de la noche lo tuvo Bruno Sepúlveda, que puso arriba a los de verde y blanco, hasta que llegó Santiago Briñone para igualar. Así fue hasta que llegó el turno de Gallardo, quien se paró frente a la pelota, miró fijo a Sanguinetti y remató cruzado. El arquero intervino y el Taladro se quedó con la clasificación hacia los octavos de final para que ahora se enfrente a Midland que, silbando bajo, viene dando batalla: eliminó a Argentinos Juniors, por penales, y también le ganó a Deportivo Morón.

🇦🇷🏆 ¡EL TALADRO AVANZÓ A LOS OCTAVOS DE FINAL!



Tras igualar por 1-1 en los 90', Banfield se impuso por 5-4 en la tanda de penales ante San Martín de Tucumán y clasificó a la siguiente instancia de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/IOWhohU92L — TyC Sports (@TyCSports) May 9, 2026

Los premios económicos por ganar la Copa Argentina

Por participar (Primera División) – $12.100.000

Por participar (Ascenso) – $9.400.000

32avos de final – $18.200.000

16avos de final – $39.900.000

Octavos de final – $53.300.000

Cuartos de final – $66.600.000

Semifinal – $106.500.000

Final – $200.000.000

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🇦🇷🏆 Marcelo Gallardo, presente en el estadio Padre Ernesto Martearena para ver el encuentro entre Banfield y San Martín de Tucumán por la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/25xSe2Qqwp — TyC Sports (@TyCSports) May 9, 2026

El cuadro de la Copa Argentina 2026

DATOS CLAVES

Banfield clasificó a octavos de final tras empatar 1-1 y ganar por penales.

clasificó a octavos de final tras empatar 1-1 y ganar por penales. Facundo Sanguinetti atajó el penal decisivo a Nahuel Gallardo en la definición desde los doce pasos.

atajó el penal decisivo a en la definición desde los doce pasos. Benjamín Borasi y el uruguayo Mauro Méndez marcaron los goles durante el tiempo reglamentario.