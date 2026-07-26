Las posibles formaciones de Deportivo Riestra y Boca por la primera fecha del Torneo Clausura

En el Guillermo Laza el Malevo y el Xeneize hacen su estreno en el certamen.

En el marco de la primera fecha del Grupo A del Torneo Clausura, en el Estadio Guillermo Laza, Boca visita a Deportivo Riestra en búsqueda de una victoria que no solo le permita iniciar su camino de la mejor manera, sino que también lo ubique en los primeros puestos de la tabla anual.

Con el foco puesto en la revancha ante O’Higgins por los playoff de la Copa Conmebol Sudamericana, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, pondrá un equipo con mayoría de suplentes para poder guardar a algunos futbolistas. Dentro de las ausencias más destacadas se encuentra la del capitán Leandro Paredes.

Por otro lado, Lautaro Blanco, Milton Delgado, Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel serían los únicos cinco jugadores que repetirían con respecto al XI que venció días atrás al conjunto chileno en La Bombonera. A estos, se les suma el arquero Álvaro Montero, quien también seguirá desde el inicio.

Deportivo Riestra, por su parte, busca cambiar la cara luego de un mal Torneo Apertura, en el que solamente sumó 11 puntos, por lo que se encuentra a tres de la zona de descenso por la tabla anual y lo obliga a tener que ganarle a Boca para tomar un poco de aire.

Con respecto al equipo que eliminó a San Lorenzo por la Copa Argentina, el entrenador Guillermo Duró solamente hará un cambio que será en la mitad de la cancha, con el regreso del capitán Milton Céliz en lugar de Benjamín Pérez. El resto serán los mismos que eliminaron al Ciclón.

Las posibles formaciones de Boca y Deportivo Riestra

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel.

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