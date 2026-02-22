Es tendencia:
Los mejores memes de la derrota de River ante Vélez por el Torneo Apertura

El Millonario cayó 1-0 en Liniers, estiró su crisis deportiva y las redes sociales estallaron con una catarata de reacciones.

Por Bruno Carbajo

Las redes sociales estallaron con la derrota de River ante Vélez.
Las redes sociales estallaron con la derrota de River ante Vélez.

River no levanta cabeza y sigue en caída libre. El Millonario cayó 1-0 ante Vélez, por la sexta fecha del Torneo Apertura, e hilvanó su tercera derrota consecutiva en el campeonato. Bajo ese contexto, el duro revés que sufrió el equipo de Marcelo Gallardo no pasó desapercibido en las redes sociales, donde se desató una oleada de bromas y lamentos.

Pese a un inicio accidentado, con el gol de Manuel Lanzini a los cinco minutos y un rendimiento colectivo deslucido durante el primer tiempo, el Millonario mostró una cara diferente en el complemento. El equipo reaccionó y generó situaciones claras para rescatar al menos un empate, pero la falta de puntería sentenció el marcador.

Bajo esa dualidad se movieron los hinchas riverplatenses y el folclore de los simpatizantes de otros equipos, que apelaron a la imaginación para graficar la crisis del equipo del Muñeco.

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

