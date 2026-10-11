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Torneo Clausura

Seguí EN VIVO y ONLINE San Lorenzo vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Ambos equipos del Bajo Flores se miden en el Nuevo Gasómetro con la necesidad de sumar puntos de manera obligatoria.

San Lorenzo vs. Riestra por el Clausura: ¡Comenzó el partido!
© San Lorenzo / Deportivo RiestraSan Lorenzo vs. Riestra por el Clausura: ¡Comenzó el partido!

En el marco del primer partido de este domingo en la continuidad de la fecha 12 del Clausura, San Lorenzo recibe a Deportivo Riestra ante la imperiosa necesidad de ambos equipos de sumar a tres.

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Tanto el Ciclón como el Malevo atraviesan duras crisis deportivas, ya que los de Rubén Darío Insúa atraviesan una temporada para el olvido, lejos de cualquier objetivo planeado, y los de Guillermo Duró coquetean con el descenso mediante tabla anual.

A través de BOLAVIP, podrás seguir el minuto a minuto del compromiso que tendrá el arbitraje de Bruno Amicioni.

Minuto a minuto de San Lorenzo – Riestra

Las alineaciones de San Lorenzo y Deportivo Riestra

San Lorenzo (3-5-2): Jose Devecchi; Alejo Córdoba, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Gonzalo Alassia, Nicolás Tripicchio, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farias; Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Rubén Darío Insúa.

Deportivo Riestra (5-3-2): Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Nicolas Sansotre, Cristian Paz, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Pablo Monje, Milton Céliz, Braian Sanchez; Alexander Díaz, Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.

La previa de San Lorenzo y Deportivo Riestra: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 11 de octubre
  • Hora: 14:45 (hora de Argentina)
  • Historial: 5 cruces — San Lorenzo ganó 1, Deportivo Riestra ganó 2 y empataron 3
  • Último antecedente: 17/07/2026: San Lorenzo 1-1 Deportivo Riestra
  • Próximo partido de San Lorenzo: vs. Estudiantes, domingo 18 de octubre
  • Próximo partido de Deportivo Riestra: vs. Unión, martes 20 de octubre
Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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