Seguí EN VIVO y ONLINE San Lorenzo vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: minuto a minuto

En el marco del primer partido de este domingo en la continuidad de la fecha 12 del Clausura, San Lorenzo recibe a Deportivo Riestra ante la imperiosa necesidad de ambos equipos de sumar a tres.
Tanto el Ciclón como el Malevo atraviesan duras crisis deportivas, ya que los de Rubén Darío Insúa atraviesan una temporada para el olvido, lejos de cualquier objetivo planeado, y los de Guillermo Duró coquetean con el descenso mediante tabla anual.
A través de BOLAVIP, podrás seguir el minuto a minuto del compromiso que tendrá el arbitraje de Bruno Amicioni.
Minuto a minuto de San Lorenzo – Riestra
Las alineaciones de San Lorenzo y Deportivo Riestra
San Lorenzo (3-5-2): Jose Devecchi; Alejo Córdoba, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Gonzalo Alassia, Nicolás Tripicchio, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farias; Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Rubén Darío Insúa.
Deportivo Riestra (5-3-2): Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Nicolas Sansotre, Cristian Paz, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Pablo Monje, Milton Céliz, Braian Sanchez; Alexander Díaz, Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.
La previa de San Lorenzo y Deportivo Riestra: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 11 de octubre
- Hora: 14:45 (hora de Argentina)
- Historial: 5 cruces — San Lorenzo ganó 1, Deportivo Riestra ganó 2 y empataron 3
- Último antecedente: 17/07/2026: San Lorenzo 1-1 Deportivo Riestra
- Próximo partido de San Lorenzo: vs. Estudiantes, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Deportivo Riestra: vs. Unión, martes 20 de octubre