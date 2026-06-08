Martín Anselmi reemplazará a Carlos Tevez y es el nuevo entrenador de Talleres

El entrenador argentino tendrá su primera experiencia en la Liga Profesional tras su paso por Botafogo.

Luego de quedar eliminado de los octavos de final del Torneo Apertura en el clásico frente a Belgrano, Carlos Tevez decidió dar un paso al costado y renunció a su cargo como entrenador de Talleres de Córdoba a pesar de tener seis meses más de contrato.

Debido a esta situación, la dirigencia de la T salió al mercado de pases a buscar a su reemplazante y lo cerró rápidamente, ya que llegó a un acuerdo con Martín Anselmi, que viene de un último paso fallido por Botafogo y que lleva poco más de tres meses sin trabajo.

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, Anselmi llegará al país en las próximas horas para estampar la firma y convertirse en nuevo entrenador de Talleres. Su contrato será por 18 meses, con fecha de duración el 31 de diciembre de 2027.

🚨Martín Anselmi, el elegido para ser el nuevo DT de #Talleres



📍El jueves vuelve el plantel al trabajo y será bajo sus órdenes.



✍🏾 por 18 meses. pic.twitter.com/rJutMCnH9O — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 8, 2026

De esta manera, el próximo jueves el plantel regresará a los entrenamientos para iniciar la pretemporada y ya será al mando del entrenador. Allí realizará un diagnóstico de los dirigidos y luego determinará los pasos a seguir en el mercado de pases en cuanto a las altas y bajas.

Cabe destacar que esta será su primera experiencia como entrenador principal en el fútbol argentino. Previo a esto tuvo pasos por Unión La Calera de Chile, Independiente del Valle de Ecuador, Cruz Azul de México, Porto de Portugal y Botafogo de Brasil, que fue su último trabajo.

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En la Liga Profesional tuvo dos trabajos como ayudante de campo. Primero lo hizo con Gabriel Milito en su paso por Independiente en 2016, mientras que en 2017 acompañó a Francisco Berscé en Atlanta para dirigir en la Primera Nacional.

El paso de Anselmi por Botafogo

El último trabajo del entrenador fue en Botafogo, donde solamente dirigió entre enero y marzo de este año. En total fueron 17 partidos, con un saldo de siete victorias, dos empates y ocho derrotas. Además, quedó eliminado en la fase 3 de la Copa Conmebol Libertadores, por lo que el equipo bajó a la Copa Sudamericana.

Datos claves

Carlos Tevez renunció como entrenador de Talleres tras quedar eliminado frente a Belgrano.

renunció como entrenador de Talleres tras quedar eliminado frente a Belgrano. Martín Anselmi firmará un contrato por 18 meses para dirigir a Talleres.

firmará un contrato por 18 meses para dirigir a Talleres. El último ciclo de Anselmi en Botafogo registró 7 victorias, 2 empates y 8 derrotas.