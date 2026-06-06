Esquiel Barco presiona por su salida de Spartak Moscú: “Quiero jugar en Independiente”

El delantero formado en las inferiores de Independiente se muestra abierto a pegar la vuelta, más allá de que los rusos no quieren saber nada con un préstamo.

No hay duda alguna que los dirigentes de Independiente están haciendo todo lo posible para sacudir el mercado de pases y repatriar a Esequiel Barco. El contrato con el futbolista está acordado, pero resta que se pongan de acuerdo con sus pares de Spartak Moscú.

Hace varias semanas que vienen dialogando y la postura de los rusos está más que clara: no sale por medio de un préstamo. Ahí es donde el Rojo frena el entusiasmo y dice ‘hasta acá llego’. Pero una voz de adentro le dice que no se rinda. Es la del propio futbolista, que se muere de ganas por volver al club que lo vio nacer.

En diálogo con el programa partidario Infierno Rojo, el jugador expresó: “Quiero jugar en Independiente“. El firme deseo del nacido en Villa Gobernador Galvez es lo que permite que la operación retorno siga en pie. Por eso mismo, Néstor Grindetti buscará llegar a un acuerdo con Aleksandr Matytsyn, el presidente del consejo de administración del elenco ruso.

Más allá de que Cruzeiro intercedió y se metió en medio de la negociación, como el santafesino quiere volver a Avellaneda por diversos problemas familiares, la opción de recalar en tierras brasileñas, prácticamente, queda descartada. Ahora, todo dependerá de Grindetti y que los directivos de Spartak Moscú tengan una buena voluntad.

Esequiel Barco interesa en Independiente.

Barco se mostró entrenando con ropa de Independiente

En medio del inicio de las negociaciones para su vuelta a Independiente, el mediocampista se mostró en sus redes sociales entrenando con ropa del elenco de Avellaneda. “¡Preparando lo que viene!”, escribió junto a esta serie de fotos en un gimnasio.

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La gran temporada de Barco en Rusia

A mediados de 2024, luego de un paso con intermitencias en River, Esequiel Barco llegó a Spartak Moscú. Desde su arribo se destacó por sus presencias y también por la cantidad de goles que hizo: en la primera temporada fueron 14 en 36 partidos, mientras que en la segunda 8 en 37. Por otro lado, en este 2026 conquistó la Copa de Rusia.

Esequiel Barco, en Spartak Moscu.

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El paso de Barco por Independiente

Esequiel Barco se formó en Independiente y allí debutó en la temporada 2016/17. Inmediatamente se destacó por su talento y se ganó a los hinchas del Rojo. Solamente estuvo dos temporadas en el club, en total jugó 57 partidos, marcó 8 goles y brindó 7 asistencias. En lo que respecta a títulos, fue campeón de la Copa Sudamericana 2017 de mano de Ariel Holan.

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