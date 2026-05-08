Al delantero le toca vivir una situación muy similar a la de su pasada salida a préstamo en Banfield, donde tras un prometedor inicio apenas logró disputar 9 partidos en todo 2025.

Este viernes se confirmó la gravedad de la lesión que obligó a Tomás Nasif a abandonar el partido que terminó con empate 1-1 entre Platense y Peñarol, en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El delantero que llegó al Calamar cedido por River hasta diciembre de este año para reforzar el plantel de cara a la primera participación histórica del club en el certamen internacional de clubes por excelencia de CONMEBOL, sin opción de compra, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que no le permitirá jugar por lo que queda del año y le requerirá intervención quirúrgica.

¡¡FUERZA, PIBE!! Tomás Nasif cayó mal, se lesionó y tuvo que ser reemplazado en el comienzo del partido entre Platense y Peñarol. Dejó el campo de juego LLORANDO… 😱



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YmATnSuwQ7 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2026

Para Nasif, que con la camiseta de Platense registra tres goles y una asistencia en 16 partidos, es la segunda lesión de gravedad en lo que va de su corta carrera en Primera División. El año pasado, a préstamo en Banfield donde pudo hacer su debut profesional, un esguince de tobillo que no tuvo una buena recuperación lo obligó a volver a frenar en su regreso después de 50 días de baja. Por esa situación, se decidió que en abril se sometiera a una operación y recién logró volver a jugar en noviembre, sumando 8 minutos ante Aldosivi en la anteúltima fecha del Torneo Clausura.

Foto de prensa del Club Atlético Platense.

Al igual que venía sucediendo desde su llegada a Platense, donde ya había logrado estrenarse como goleador en Copa Libertadores con el tanto que marcó en el triunfo 2-1 como local ante Independiente Santa Fe de Bogotá, el delantero había tenido un muy prometedor inicia de estadía en El Taladro, con tres goles en dos partidos. Sin embargo, las lesiones consecutivas en su tobillo le permitieron jugar apenas 9 partidos en todo el año.

Publicidad

La situación de Nasif en River

Tomás Nasif tiene contrato en River hasta diciembre de 2027, por lo que de no existir renovación le quedará un año de vínculo con el club una vez que finalice su préstamo en Platense. Estuvo cerca de quedarse libre, porque próximo a cumplir los 21 años todavía no había firmado su primer contrato profesional, algo que consiguió afianzarse en la Reserva que fue bicampeona en 2024, con tantos decisivos en el Superclásico ante Boca y en el Trofeo de Campeones ante Vélez.

El primer contrato del delantero expiraba en diciembre de 2026, pero siguiendo una línea propuesta por Marcelo Gallardo para cubrirse de salidas como la de Franco Mastantuono, el año pasado se le extendió por otro año el vínculo para poder fijarle una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares antes de cederlo al Calamar.

Data clave

Tomás Nasif sufrió la rotura de ligamentos en su rodilla derecha ante Peñarol.

sufrió la rotura de ligamentos en su rodilla derecha ante Peñarol. El delantero registra tres goles y una asistencia en 16 partidos con Platense.

y una asistencia en con Platense. River fijó una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares al jugador.