Matko Miljevic insultó a Enzo Copetti tras la derrota de Racing ante Rosario Central: “Menos mal que no lo escucharon”

El volante de la Academia le dijo un insulto al pasar al delantero del Canalla, que hablaba con los medios de prensa.

En el marco de los cuartos de final del Torneo Apertura, en el Estadio Gigante de Arroyito, con goles de Gastón Ávila y Enzo Copetti, Rosario Central se lo dio vuelta a Racing y le ganó 2 a 1, por lo que clasificó a la semifinal, en donde visitará a River en el Más Monumental.

Luego del encuentro, Copetti habló con los medios de prensa en zona mixta y allí recibió un insulto por parte de Matko Miljevic, volante de la Academia, que al pasar rumbo al micro del plantel para volver a Avellaneda, le dijo algo que llamó la atención del delantero del Canalla.

“Sos un fantasma”, comentó Miljevic mientras Copetti hablaba con TyC Sports. Ante esto, Copetti se dio vuelta para ver al jugador de Racing, que siguió con sus pasos. Luego de esto le quitó importancia y siguió hablando con los periodistas que le preguntaron sobre el encuentro.

“Nada, me dijo algo pero déjalo ahí. Me dijo algo malo, no pasa nada. Menos mal que no lo escucharon”, fueron las palabras del delantero de Rosario Central, que se mostró visiblemente molesto por el insulto que recibió por parte de su rival tras un partido que tuvo polémicas arbitrales.

"SOS UN FANTASMA"



El comentario de Matko Miljevic a Enzo Copetti luego del triunfo de Rosario Central ante Racing. pic.twitter.com/NkfUofyfED — TyC Sports (@TyCSports) May 14, 2026

El descargo de Di María tras la clasificación de Rosario Central

En una historia de Instagram, Ángel Di María lanzó munición pesada ante las críticas: “Cómo molesta que Central pelee todo. Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas, ¿qué loco, no?”, soltó.

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