“Newell’s está fundido”: el presidente reveló la deuda millonaria y apuntó contra la dirigencia anterior

Newell’s atraviesa una inmensa crisis económica, que repercute en lo futbolístico y eso está en evidencia. Este pésimo presente en el que está inmerso lo llevó a tener los números en rojo y muy preocupado por la permanencia en Primera División, que todavía está en peligro. En ese sentido, Ignacio Boero rompió el silencio y reveló cómo está la situación financiera de la institución.

El presidente de la Lepra asumió en diciembre de 2025 y se encontró con un panorama desolador, donde las cuentas están en negativo y el plantel profesional no responde dentro del campo de juego. Con ese panorama sobre la mesa, se encargó de dar a conocer qué hizo en estos 6 meses de mandato y también se tomó unos segundos y apuntó contra la dirigencia anterior.

Los hinchas de Newell’s en el Estadio Marcelo Bielsa. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Radio Dos, el mandatario fue contundente y sentenció: “Newell’s hoy está fundido“. Pocos segundos más tarde, Boero redobló la apuesta y fue por más. “Hay una deuda que es muy importante“, manifestó en primera instancia. Luego, ante la insistencia de la pregunta del periodista, confesó: “Entre 30 y 35 millones de dólares“.

Inmediatamente después, reveló: “Muchos dirigentes hemos puesto avales personales para poder salir adelante. Por suerte hay gente que ayuda y nos está dando una mano”. En ese preciso momento, se refirió a la gestión que gobernó el club antes de su arribo y se quejó: “¿Qué pasó que se triplicó la deuda en la última gestión y no pudimos clasificar ni a un playoffs de los torneos?“.

Los hinchas de Newell’s en el Estadio Marcelo Bielsa. (Getty Images)

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En la misma línea que lo anterior, el presidente de la Lepra expresó: “Nos han generado un perjuicio económico muy grande, que nos va a llevar varios años poder solucionarlo“. No conforme con eso, el dirigente del elenco que salió 14° con 15 puntos en la Zona A del Torneo Apertura 2026, añadió otro detalle cuando contó: “En el libro de pases pasado no vendimos a nadie“.

Sobre lo hecho durante su gestión, Boero manifestó: “Ya levantamos inhibiciones y le pagamos 900.000 dólares al Liverpool de Uruguay“. Luego, también aseguró: “La gente no toma dimensión del desastre“. Por último, el mandatario del conjunto rosarino culminó fuerte y sostuvo: “Hay deuda por jugadores que ni se han puesto la camiseta, pero con contratos millonarios“.

🔴 BOERO FUE DURO: “NEWELL’S HOY ESTÁ FUNDIDO” 🔴



🎙️ Ignacio Boero, presidente de Newell’s, habló en Radio 2 y fue contundente sobre la situación del club: “Newell’s hoy está fundido”. pic.twitter.com/6Zsyi9qi39 — Rosario3.com (@Rosariotres) May 9, 2026

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