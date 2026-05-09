Roger Martínez, ilusionado con volver a Racing junto a Juanfer Quintero: “Va a ser prioridad”

El colombiano termina su contrato en Arabia Saudita el 30 de junio, donde lleva 22 goles en 29 partidos.

Roger Martínez fue una pieza fundamental del ciclo exitoso que vivió Racing en estos últimos años y eso no está en discusión. Sin embargo, inmediatamente después de conquistar la Copa Sudamericana 2024, el colombiano se fue con el pase en su poder al no extender su contrato. Y ahora, rompió el silencio ante un posible regreso junto a Juan Fernando Quintero.

Cabe recordar que marcó el gol que sentenció la conquista de la Academia, que sirvió para cortar 36 años de sequía internacional. Además, era clave para Gustavo Costas, donde hasta empezó como titular indiscutido. En la actualidad, juega en Al Taawoun de Arabia Saudita y acumula 22 goles en 29 partidos en lo que va de la temporada. Un dato a resaltar es que su contrato termina el 30 de junio.

Roger Martínez, en su etapa en Racing. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN Colombia, el atacante se ilusionó con un posible regreso. “El que conoce el futuro de cada quien es Dios“, expresó Roger en primera instancia. Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta y fue por más. “Pero sin dudas, siempre lo digo, Racing para mí siempre va a ser prioridad“, sentenció Martínez dejando abierta la posibilidad.

Inmediatamente después, involucró a Quintero en una eventual vuelta al fútbol argentino. “Ojalá que si algún día se da la vuelta sea con Juanfer también”, manifestó sobre su ex compañero en la Academia, que hoy representa a River. Sobre eso, añadió: “Nos conocemos muy bien y aportó mucho en varios de los goles que tuvo la oportunidad de marcar en el último tiempo“.

Juan Fernando Quintero y Roger Martínez, en su etapa en Racing. (Getty Images)

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Por otro lado, recordó la Copa Sudamericana 2024 y confesó: “Esas imágenes me ponen muy feliz. Fue un momento demasiado feliz, uno de los mejores momentos de mi carrera por lo que significa Racing para mí“. Apenas después de eso, agregó: “Fue el club que me dio la oportunidad de ser futbolista profesional, me brindaron mucho amor y todavía me sigue brindando”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el delantero colombiano amplió su discurso al respecto. “Ganar un titulo con Racing y ser importante por haber hecho el último gol, es una felicidad muy grande“, aseguró sin titubear ante el micrófono. Y por si aún quedaban dudas de su cariño a la Academia, culminó: “Siempre he dicho que Racing es el club de mis amores“.

Juan Fernando Quintero y Roger Martínez, en su etapa en Racing. (Getty Images)

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