Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

No apto para impresionables: la durísima lesión de Juan Giménez en Rosario Central vs. Deportivo Riestra

El defensor juvenil de Rosario Central abandonó el campo de juego por una durísima lesión.

Por Julián Mazzara

La durísima lesión de Juan Giménez en Rosario Central vs. Riestra
© TNT SportsLa durísima lesión de Juan Giménez en Rosario Central vs. Riestra

Después de lo que fue el gol de Alejo Véliz, que abrió la cuenta entre Rosario Central y Deportivo Riestra, en la antesala al clásico rosarino, se produjo una de las lesiones más impresionables del año. Y quien la padeció fue el juvenil Juan Giménez, defensor del Canalla, que se retiró entre lágrimas.

El jugador de 19 años, una de las grandes promesas que tiene el fútbol argentino, intentó cortar un ataque del Malevo y se llevó la peor parte porque si bien no hubo gol de su rival, terminó tendido en el suelo con un llanto desconsolador.

A Giménez se le trabó la rodilla izquierda en medio del césped y no logró recomponerse. Incluso, Carlos Quintana lo asistió junto a Jorge Broun para intentar calmarlo. Con un abrazo paternal, buscó darle apoyo al jugador que ya formó parte de los seleccionados juveniles de Argentina.

Los médicos intervinieron rápidamente para sacarlo del campo de juego, y si bien restan los estudios médicos que se harán próximamente, se especula con una rotura de ligamentos cruzados. Esta lesión lo marginaría por el resto del año y luego de intervenirse quirúrgicamente, debería estar durante 8 meses afuera de las canchas.

Juan Giménez, afuera del Mundial Sub-20

El futbolista permaneció en el vestuario durante el entretiempo del partido ante Riestra, y en la jornada del domingo le harán los estudios para confirmar la lesión. Pero se cree lo peor. En ese caso, Juan Giménez quedará afuera del Mundial Sub-20.

Publicidad

Diego Placente lo venía observando durante las diferentes convocatorias y era uno de los futbolistas con mayores chances de formar parte de la lista definitiva para la competencia juvenil se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025, en Chile.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

jpasman
toti pasman

"Sin un gramo de autocrítica, con Cascini se fue de Boca el último de los Rottweilers de Riquelme"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
El jugador que le arrebató el récord de más partidos disputados en la historia a un eterno rival de Maradona
Fútbol Internacional

El jugador que le arrebató el récord de más partidos disputados en la historia a un eterno rival de Maradona

Con un ex Boca y Lionel Messi, Thomas Müller armó su equipo ideal de Fútbol 5
Fútbol Internacional

Con un ex Boca y Lionel Messi, Thomas Müller armó su equipo ideal de Fútbol 5

Los 8 jugadores que Gallardo dejó afuera de los convocados vs. Godoy Cruz
River Plate

Los 8 jugadores que Gallardo dejó afuera de los convocados vs. Godoy Cruz

Gallardo tiene dos dudas para confirmar la formación vs. Godoy Cruz
River Plate

Gallardo tiene dos dudas para confirmar la formación vs. Godoy Cruz

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo