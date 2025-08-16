No apto para impresionables: la durísima lesión de Juan Giménez en Rosario Central vs. Deportivo Riestra

Después de lo que fue el gol de Alejo Véliz, que abrió la cuenta entre Rosario Central y Deportivo Riestra, en la antesala al clásico rosarino, se produjo una de las lesiones más impresionables del año. Y quien la padeció fue el juvenil Juan Giménez, defensor del Canalla, que se retiró entre lágrimas.

El jugador de 19 años, una de las grandes promesas que tiene el fútbol argentino, intentó cortar un ataque del Malevo y se llevó la peor parte porque si bien no hubo gol de su rival, terminó tendido en el suelo con un llanto desconsolador.

A Giménez se le trabó la rodilla izquierda en medio del césped y no logró recomponerse. Incluso, Carlos Quintana lo asistió junto a Jorge Broun para intentar calmarlo. Con un abrazo paternal, buscó darle apoyo al jugador que ya formó parte de los seleccionados juveniles de Argentina.

Los médicos intervinieron rápidamente para sacarlo del campo de juego, y si bien restan los estudios médicos que se harán próximamente, se especula con una rotura de ligamentos cruzados. Esta lesión lo marginaría por el resto del año y luego de intervenirse quirúrgicamente, debería estar durante 8 meses afuera de las canchas.

Juan Giménez, afuera del Mundial Sub-20

El futbolista permaneció en el vestuario durante el entretiempo del partido ante Riestra, y en la jornada del domingo le harán los estudios para confirmar la lesión. Pero se cree lo peor. En ese caso, Juan Giménez quedará afuera del Mundial Sub-20.

Diego Placente lo venía observando durante las diferentes convocatorias y era uno de los futbolistas con mayores chances de formar parte de la lista definitiva para la competencia juvenil se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025, en Chile.

