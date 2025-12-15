Atento Boca: cuándo se sortea la Copa Libertadores 2026

Con los torneos de Sudamérica llegando a su fin, poco a poco comienzan a conocerse los 47 equipos que participarán en la Copa Conmebol Libertadores 2026. Por el momento, con el regreso de Boca tras dos años, hay 44 que ya tienen su boleto asegurado, mientras que otros tres esperan por su oportunidad en el certamen.
Como todos los años, la fase previa comenzará a disputarse a partir de los primeros días de febrero, con los encuentros correspondientes a la primera fase previa. Desde allí, los equipos buscarán a través de las tres rondas, su boleto a la fase de grupos, que comenzará en abril.
En este contexto, Conmebol ya definió cuándo se sorteará la Copa Libertadores. El mismo, tendrá dos etapas: en la primera solamente se llevará a cabo el sorteo de las fases previas, mientras que en la segunda instancia se conocerá cómo quedarán formados los 8 grupos.
Cuándo se sortea la Copa Libertadores 2026
Así las cosas, el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores se llevará a cabo el próximo jueves 18 de diciembre a las 12.00 horas de Argentina, en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay. Allí, se conocerán los partidos de las tres rondas previas a la fase de grupos.
Dentro de los equipos clasificados a esta instancia se encuentra Argentinos Juniors. El Bicho de La Paternal quedó en la tercera posición de la tabla anual de la Liga Profesional y es por eso que obtuvo el boleto a este torneo. Su camino iniciará en la segunda ronda de la fase previa.
Por otro lado, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores está estipulado para la semana del 18 de marzo. Con los partidos de tercera ronda de la fase previa por disputarse, los equipos conocerán sus zonas y esperarán por los últimos clasificados, quienes ya tendrán su cupo asignado.
Los clasificados a la Copa Libertadores 2026
Argentina
- Lanús
- Platense
- Estudiantes
- Independiente Rivadavia
- Rosario Central
- Boca
- Argentinos Juniors
Bolivia
- Always Ready
- Bolívar
- The Strongest
*El último cupo lo definen entre Blooming y Nacional de Potosí.
Brasil
- Flamengo
- Palmeiras
- Cruzeiro
- Mirassol
- Fluminense
- Botafogo
- Bahía
- Campeón Copa Brasil (Corinthians o Vasco da Gama)
Chile
- Coquimbo Unido
- U. Católica
- O’Higgins
- Huachipato
Colombia
- Independiente Santa Fe
- Deportes Tolima
- Independiente Medellín
*El último cupo lo definen Junior y Atlético Nacional
Ecuador
- Independiente del Valle
- Universidad Católica
- Liga de Quito
- Barcelona
Paraguay
- Cerro Porteño
- Libertad
- Guaraní
- 2 de mayo
Perú
- Universitario
- Cusco
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
Uruguay
- Nacional
- Peñarol
- Liverpool
- Juventud de Las Piedras
Venezuela
- Universidad Central
- Deportivo La Guaira
- Carabobo
- Deportivo Táchira
Datos claves
- Jueves 18 de diciembre se sortea la fase previa a las 12:00 en Luque.
- Argentinos Juniors clasificó y jugará desde la segunda ronda de la fase preliminar.
- La semana del 18 de marzo será el sorteo de la fase de grupos.