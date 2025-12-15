Atento Boca: cuándo se sortea la Copa Libertadores 2026

Con los torneos de Sudamérica llegando a su fin, poco a poco comienzan a conocerse los 47 equipos que participarán en la Copa Conmebol Libertadores 2026. Por el momento, con el regreso de Boca tras dos años, hay 44 que ya tienen su boleto asegurado, mientras que otros tres esperan por su oportunidad en el certamen.

Como todos los años, la fase previa comenzará a disputarse a partir de los primeros días de febrero, con los encuentros correspondientes a la primera fase previa. Desde allí, los equipos buscarán a través de las tres rondas, su boleto a la fase de grupos, que comenzará en abril.

En este contexto, Conmebol ya definió cuándo se sorteará la Copa Libertadores. El mismo, tendrá dos etapas: en la primera solamente se llevará a cabo el sorteo de las fases previas, mientras que en la segunda instancia se conocerá cómo quedarán formados los 8 grupos.

Cuándo se sortea la Copa Libertadores 2026

Así las cosas, el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores se llevará a cabo el próximo jueves 18 de diciembre a las 12.00 horas de Argentina, en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay. Allí, se conocerán los partidos de las tres rondas previas a la fase de grupos.

Dentro de los equipos clasificados a esta instancia se encuentra Argentinos Juniors. El Bicho de La Paternal quedó en la tercera posición de la tabla anual de la Liga Profesional y es por eso que obtuvo el boleto a este torneo. Su camino iniciará en la segunda ronda de la fase previa.

Por otro lado, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores está estipulado para la semana del 18 de marzo. Con los partidos de tercera ronda de la fase previa por disputarse, los equipos conocerán sus zonas y esperarán por los últimos clasificados, quienes ya tendrán su cupo asignado.

Los clasificados a la Copa Libertadores 2026

Argentina

Lanús

Platense

Estudiantes

Independiente Rivadavia

Rosario Central

Boca

Argentinos Juniors

Bolivia

Always Ready

Bolívar

The Strongest

*El último cupo lo definen entre Blooming y Nacional de Potosí.

Brasil

Flamengo

Palmeiras

Cruzeiro

Mirassol

Fluminense

Botafogo

Bahía

Campeón Copa Brasil (Corinthians o Vasco da Gama)

Chile

Coquimbo Unido

U. Católica

O’Higgins

Huachipato

Colombia

Independiente Santa Fe

Deportes Tolima

Independiente Medellín

*El último cupo lo definen Junior y Atlético Nacional

Ecuador

Independiente del Valle

Universidad Católica

Liga de Quito

Barcelona

Paraguay

Cerro Porteño

Libertad

Guaraní

2 de mayo

Perú

Universitario

Cusco

Sporting Cristal

Alianza Lima

Uruguay

Nacional

Peñarol

Liverpool

Juventud de Las Piedras

Venezuela

Universidad Central

Deportivo La Guaira

Carabobo

Deportivo Táchira

