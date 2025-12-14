Con la consagración de Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura 2025, los equipos del fútbol argentino pueden dar vuelta la página y comenzar a pensar en sus desafíos para el 2026. En ese contexto, el mercado de pases jugará un papel clave para el armado de los planteles.

En la misma línea, algunos futbolistas cambiarán de camiseta en las próximas semanas, aunque varios de ellos simplemente quedarán con el pase en su poder a la espera de nuevos desafíos. El caso de Sergio Romero es uno de estos últimos.

El arquero subcampeón del mundo en Brasil 2014 cierra un 2025 para el olvido en el que quedará en la bolsa de agentes libres. Chiquito abrió el año como futbolista de Boca, pero no encontró continuidad y consiguió la rescisión de su contrato a mediados de octubre.

Por la lesión de Ruso Rodríguez, Argentinos Juniors confió en el experimentado arquero y ofreció un contrato hasta el final del año. Sumó minutos en un total de 4 partidos, pero falló en el más importante, para el que lo habían llevado a La Paternal.

Es que el Bicho llegó a la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia y, tras el 2-2 en tiempo regular, fue el elenco mendocino el que levantó el trofeo con un 5-3 en los penales. Romero no pudo aportar su marca registrada: no atajó ninguno de los 5 remates y Argentinos se quedó con las manos vacías.

El futuro incierto de Chiquito Romero

Con la finalización de este año cesa el vínculo de Romero con Argentinos Juniors. Teniendo en cuenta cómo le fue en su breve paso, todo indica que su relación con el club de La Paternal terminará de esa manera. Incluso, el Bicho ya está buscando refuerzos para su arco.

Así, el futuro de Romero es una incógnita. El exarquero de la Selección Argentina cumplirá 39 años en febrero y, ante la falta de continuidad bajo los tres palos, hay dudas sobre las ofertas que pueda recibir en este mercado para seguir en la actividad.

