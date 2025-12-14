Entre posibles refuerzos y bajas, así está el mercado de pases de Boca y River de cara al 2026

El 2025 comienza a transitar sus últimos días y, sin competencia oficial en el horizonte, Boca y River ya pusieron la mente y la planificación en 2026. Ambos buscan dejar atrás un año marcado por la irregularidad y apuntan todos sus cañones a un mercado de pases que promete ser agitado, con la misión compartida de reconfigurar sus planteles para volver a ser protagonistas tanto en el plano local como internacional.

Boca, entre la incógnita del DT y un mercado importante

En el Xeneize, la principal duda no pasa por un futbolista, sino por la ratificación de quien comandará el barco. Si bien todos los indicios indican que Claudio Úbeda continuaría en el cargo, la dirigencia aún no oficializó su permanencia. El propio Marcelo Delgado confirmó recientemente que todavía no se han sentado a dialogar formalmente con el entrenador, manteniendo el suspenso sobre quién estará al frente de la pretemporada que iniciará el próximo 2 de enero.

Mientras tanto, las oficinas de Brandsen 805 se preparan para una extensa lista de regresos. Es que un total de 26 futbolistas deben volver al club tras finalizar sus respectivos préstamos. Allí aparecen nombres como Marcelo Weigandt (Inter Miami) Jabes Saralegui (Tigre), Norberto Briasco (Gimnasia), Gonzalo Morales (Barracas Central), Juan Ramírez (Lanús) y Nicolás Orsini (Platense). No obstante, la intención del club sería volver a negociar a la gran mayoría de estos apellidos, ya sea mediante ventas definitivas o nuevas cesiones.

Los refuerzos y bajas

En materia de incorporaciones, la prioridad de Boca estaría puesta en sumar, como mínimo, un defensor central, un volante y un delantero de jerarquía. En este último rubro, el nombre de Miguel Ángel Borja se instaló con fuerza tras su salida de River y un coqueteo mediático, aunque desde el club aseguran que no hubo contactos formales y que los cañones apuntarían a otra opción que no es el colombiano. Quienes sí figuran en carpeta son el volante Alan Lescano, de Argentinos Juniors, y Marino Hinestroza, extremo colombiano de Atlético Nacional, mientras que la ilusión por Paulo Dybala se mantiene latente como un sueño a mediano plazo.

Alan Lescano, figura de Argentinos Juniors, figura en la carpeta de Boca para 2026.

Por el otro lado, la columna de las salidas no se presenta menor. El fin de ciclo más resonante es el de Frank Fabra, quien tras una década en la institución se marchará con el pase en su poder. A él se suman Cristian Lema, Ignacio Miramón y Javier García, quien podría renovar por un año más. Por su parte, Lucas Blondel, sin lugar, aparece en el radar del Huracán de Diego Martínez y Luis Advíncula desestimó sondeos y cumpliría su contrato hasta fines de 2026.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, la situación que más preocupa en Boca es la de Ander Herrera. Pese a que desde el club tienen la ilusión de contar con él para el próximo año, el español decidirá en sus vacaciones si continúa o si se retira del fútbol. Aquello que está asegurado es que el volante deberá regresar al Xeneize, ya que no retiró sus pertenencias del club, y Riquelme espera poder convencerlo para que se quede.

Frank Fabra se despidió de Boca tras una década en el club (Getty).

El panorama de River: limpieza rotunda y varios nombres en carpeta

En la vereda de enfrente, el clima en Núñez es de renovación absoluta. Tras un cierre de año que dejó dudas, Marcelo Gallardo accionó y comunicó una limpieza histórica de referentes. Pesos pesados como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Pity Martínez y Miguel Borja dejarán la institución al no renovar sus contratos, lista a la que se suma Federico Gattoni, quien regresará al Sevilla tras su préstamo. Tampoco serían prioridad para el nuevo año Fabricio Bustos y Paulo Díaz.

Publicidad

Publicidad

Bajo la gestión de la nueva dirigencia, el Millonario buscaría rearmarse mediante una política de préstamos con opción de compra y ya tendría varias negociaciones abiertas. En esa línea, el nombre más cercano a concretarse sería el de Fausto Vera: el volante central recibió el visto bueno de Jorge Sampaoli para salir de Atlético Mineiro y River ya ofertó para sumarlo cuanto antes.

Fausto Vera, con serias chances de ser el primer refuerzo de River (Getty).

El otro gran anhelo del Muñeco para rearmar la mitad de cancha es Santiago Ascacibar. Aunque las negociaciones con Estudiantes se encuentran abiertas, la reciente consagración del Pincha y su clasificación a la Libertadores 2026 podrían complicar la operación. Se esperan novedades una vez el León finalice su participación en el Trofeo de Campeones, pero en River son optimistas y están dispuestos a hacer un esfuerzo económico.

Publicidad

Publicidad

Con esos dos casos con altas chances de concretarse, la danza de nombres en el Millonario se completa con tres gestiones complejas. Primero, Julio Soler, lateral surgido de Lanús y de poco presente en el Bournemouth. Luego le sigue Tadeo Allende, figura goleadora de Inter Miami, cuya ficha pertenece al Celta de Vigo y quien sería difícil de sacar a préstamo ya que los españoles pretenden venderlo. Por último, Gianluca Prestianni es el quinto jugador que aparece en el radar de River: el extremo de Benfica buscaría ganar rodaje, aunque la principal traba sería alcanzar un acuerdo con la dirigencia lusa.

Prestianni, en el radar de River (Getty Images).

Mientras la dirigencia trabaja en estos frentes, Gallardo también espera por más de 10 regresos de jugadores a préstamo. Así es el caso Franco Alfonso (Central Córdoba), Ezequiel Centurión (Independiente Rivadavia), Tobías Leiva (Aldosivi) y Tiago Serrago (Aldosivi), quienes deberán presentarse a la pretemporada y analizar su futuro, el cual posiblemente se encuentre lejos de Núñez.

Publicidad

Publicidad

Datos clave