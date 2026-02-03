Es tendencia:
Los 3 equipos de la Liga Profesional de Argentina en los que ya sonó James Rodríguez en este mercado de pases

James Rodríguez se encuentra sin club a pocos meses del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Dónde jugará?

Por Julián Mazzara

James Rodríguez se encuentra sin club a pocos meses del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
© Getty ImagesJames Rodríguez se encuentra sin club a pocos meses del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Restan pocos meses para que comience el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y hay varios futbolistas que aún siguen buscando un nuevo rumbo. Uno de esos casos es el de James Rodríguez, que quedó con el pase en su poder tras no renovar con Club León.

Luego de su estadía en el fútbol mexicano, el ex Real Madrid, Bayern Múnich y Banfield fue ofrecido en diferentes equipos argentinos, principalmente en aquellos que tienen el cupo habilitado para incorporar luego de que se concretara una partida tras el cierre del mercado de pases.

En este caso, los que pueden sumar al colombiano son Estudiantes de La Plata, Platense y Newell’s Old Boys, siendo que el Pincha tiene la posibilidad de sumar refuerzos por la renovación del préstamo de Emanuel Dall’Aglio en Cerrito de Uruguay. En tanto, los de Saavedra pueden hacerlo por la salida de Leonel Picco hacia Remo, de Brasil, según pudo confirmar BOLAVIP.

A lo largo de las últimas horas, desde la Lepra también levantaron el teléfono para conocer el salario de Rodríguez, quien en México percibía un total de 5 millones de dólares por temporada. Por eso mismo, descartaron su llegada. Sin embargo, hay un equipo que tiene negociaciones avanzadas para llevárselo ahora mismo.

Por medio de sus redes sociales, el periodista Tom Bogert reveló que Minnesota United está en conversaciones para lograr un fichaje estelar y así juntarse con los sudamericanos Joaquín Pereyra (Argentina), Alexis Fariña (Paraguay), Jefferson Díaz (Colombia) y Nicolás Romero (Argentina).

James Rodríguez no encuentra club.

James Rodríguez no encuentra club. (Getty Images)

Antes de llegar al León, James Rodríguez fue vinculado tanto con Boca como con River. Sucedió a mediados de 2024, luego de su salida de San Pablo y de su gran actuación en la Copa América 2024, donde la Selección Colombia llegó a la final y cayó ante Argentina.

Mauricio Serna, por aquel entonces integrante del Consejo de Fútbol, había expresado: “¿A quién no le gustaría tener en su equipo a James Rodríguez?“. Sin embargo, fue el propio enganche quien expresó: “No hablé con Boca ni con Riquelme. Volver a Argentina todavía no está en mi proyecto“.

Esa declaración también lo descartó de River, con quien también se lo había vinculado en ese mismo mercado de pases. Fue justo cuando Marcelo Gallardo retornó a la institución. De hecho, el propio Muñeco tuvo que aclarar que no había tenido ningún contacto con el club de Núñez en una conferencia de prensa.

DATOS CLAVES

  • James Rodríguez busca club tras quedar libre al no renovar con Club León.
  • El volante percibía un salario de 5 millones de dólares por temporada en México.
  • Minnesota United mantiene negociaciones avanzadas para concretar el fichaje del futbolista colombiano.
julián mazzara
Julián Mazzara

