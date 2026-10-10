Platense vs. Argentinos Juniors en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 12 del Torneo Clausura

Argentinos Juniors llega como líder del Clausura y el domingo 11 de octubre visita el Estadio Ciudad de Vicente López con la chance de estirar la diferencia en la tabla. Enfrente estará un Platense que necesita puntos para salir de la mitad de la tabla.
El Bicho quiere consolidar su lugar en la cima del torneo, mientras que el Calamar busca cortar una racha floja que lo tiene lejos de los puestos de arriba. Un triunfo local complicaría el folder de puntero visitante y le daría aire a Platense en la tabla.
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Platense llega golpeado en el funcionamiento aunque con un empate reciente que le sirvió para frenar la caída. Viene de igualar 2-2 como visitante ante Vélez, después de dos derrotas seguidas: 0-1 de local con Newell's y 1-2 como visitante contra Estudiantes. Está en la posición 13 con 10 puntos en 11 partidos, una ubicación que no lo deja cómodo en la mitad de la tabla.
Argentinos Juniors, en cambio, atraviesa un presente mucho más sólido. Es el único puntero del campeonato con 21 puntos en 11 fechas y llega de ganarle 2-1 de local a Tigre, tras un empate 1-1 con Gimnasia y una derrota 0-1 como visitante frente a Rosario Central. La idea del equipo es no perder pisada en la cima y seguir sumando de manera regular.
El historial entre Platense y Argentinos Juniors
El historial entre ambos está parejo: de los 11 enfrentamientos, Argentinos ganó 4, Platense 3 y hubo 4 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del Bicho (8 contra 7). En el último cruce, disputado en marzo, Argentinos Juniors se impuso 1-0 como local, continuando una seguidilla reciente en la que no hubo goleadas ni resultados abultados para ninguno de los dos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/03/2026
|Argentinos Juniors vs. Platense
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|26/07/2025
|Platense vs. Argentinos Juniors
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|04/02/2025
|Argentinos Juniors vs. Platense
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|27/10/2024
|Platense vs. Argentinos Juniors
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|26/02/2024
|Argentinos Juniors vs. Platense
|3-1
|Liga Profesional Argentina
|03/10/2023
|Platense vs. Argentinos Juniors
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|03/06/2023
|Argentinos Juniors vs. Platense
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|27/08/2022
|Argentinos Juniors vs. Platense
|0-2
|Liga Profesional Argentina
|03/05/2022
|Platense vs. Argentinos Juniors
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|19/09/2021
|Platense vs. Argentinos Juniors
|0-0
|Liga Profesional Argentina
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs
- Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
- Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
- Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
- Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs
En síntesis
- Platense y Argentinos Juniors se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
- Platense suma 10 puntos en el torneo.
- Argentinos Juniors suma 21 puntos en el torneo.