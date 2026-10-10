Platense vs. Argentinos Juniors en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 12 del Torneo Clausura

Platense y Argentinos Juniors se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Argentinos Juniors llega como líder del Clausura y el domingo 11 de octubre visita el Estadio Ciudad de Vicente López con la chance de estirar la diferencia en la tabla. Enfrente estará un Platense que necesita puntos para salir de la mitad de la tabla.

El Bicho quiere consolidar su lugar en la cima del torneo, mientras que el Calamar busca cortar una racha floja que lo tiene lejos de los puestos de arriba. Un triunfo local complicaría el folder de puntero visitante y le daría aire a Platense en la tabla.

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Platense llega golpeado en el funcionamiento aunque con un empate reciente que le sirvió para frenar la caída. Viene de igualar 2-2 como visitante ante Vélez, después de dos derrotas seguidas: 0-1 de local con Newell's y 1-2 como visitante contra Estudiantes. Está en la posición 13 con 10 puntos en 11 partidos, una ubicación que no lo deja cómodo en la mitad de la tabla.

Argentinos Juniors, en cambio, atraviesa un presente mucho más sólido. Es el único puntero del campeonato con 21 puntos en 11 fechas y llega de ganarle 2-1 de local a Tigre, tras un empate 1-1 con Gimnasia y una derrota 0-1 como visitante frente a Rosario Central. La idea del equipo es no perder pisada en la cima y seguir sumando de manera regular.

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El historial entre Platense y Argentinos Juniors

El historial entre ambos está parejo: de los 11 enfrentamientos, Argentinos ganó 4, Platense 3 y hubo 4 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del Bicho (8 contra 7). En el último cruce, disputado en marzo, Argentinos Juniors se impuso 1-0 como local, continuando una seguidilla reciente en la que no hubo goleadas ni resultados abultados para ninguno de los dos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/03/2026 Argentinos Juniors vs. Platense 1-0 Liga Profesional Argentina 26/07/2025 Platense vs. Argentinos Juniors 0-0 Liga Profesional Argentina 04/02/2025 Argentinos Juniors vs. Platense 1-0 Liga Profesional Argentina 27/10/2024 Platense vs. Argentinos Juniors 2-1 Liga Profesional Argentina 26/02/2024 Argentinos Juniors vs. Platense 3-1 Liga Profesional Argentina 03/10/2023 Platense vs. Argentinos Juniors 0-0 Liga Profesional Argentina 03/06/2023 Argentinos Juniors vs. Platense 1-0 Liga Profesional Argentina 27/08/2022 Argentinos Juniors vs. Platense 0-2 Liga Profesional Argentina 03/05/2022 Platense vs. Argentinos Juniors 1-1 Liga Profesional Argentina 19/09/2021 Platense vs. Argentinos Juniors 0-0 Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs

Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs

En síntesis