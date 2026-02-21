Qué canal pasa Almagro vs. San Martín de Tucumán por la Primera Nacional: cómo ver EN VIVO y ONLINE

Se abre la segunda fecha de la Primera Nacional con un atractivo encuentro entre Almagro y San Martín de Tucumán. El duelo está pautado para las 17 horas de este sábado 21 en el Estadio 3 de Febrero, ubicado en José Ingenieros.

El conjunto local viene de un empate en el debut frente al recientemente ascendido Atlético Rafaela, en Santa Fe, mientras que el Santo del norte argentino obtuvo el mismo resultado en su estreno ante Patronato en condición de local. Por ende, ambas facciones buscarán su primer triunfo en el campeonato de segunda división.

El duelo que protagonizarán Almagro y San Martín de Tucumán será correspondiente a la segunda fecha de la B, y como toda la categoría, podrá verse exclusivamente a través de LPF Play. Cabe destacar que actualmente es gratis, pero luego será pago.

Paso a paso para ver los partidos de la Primera Nacional por AFA Play

Paso 1 – Elegir desde donde ver el partido.

Desde la computadora o notebook , ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com.

, ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com. Desde el celular : Para teléfonos Android, ingresar a la Play Store, buscar la aplicación con el nombre “LPF Play” e instalar la misma. Para teléfonos Iphone, buscar “LPF Play” en la App Store e instalarla.

: Desde un SmartTV (*), ingresar a la tienda de aplicaciones, buscar “LPF Play” e instalar la aplicación. También se puede encontrar en dispositivos como AppleTV o Chromecast conectados a la TV.

(*) Si la aplicación no aparece en la tienda de aplicaciones del TV, es probable que no soporte la misma. En ese caso se puede utilizar un dispositivo externo o elegir otras opciones como conectar la notebook a la TV vía HDMI.

Paso 2 – Una vez dentro de la plataforma, elegir en el Menú la categoría correspondiente al partido que se desea ver (Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección).

De acuerdo con el dispositivo utilizado (Web, celular o SmartTV) este menú se puede encontrar en la parte superior o en los laterales de la pantalla.

Paso 3 – Elegir el partido y darle Play.

Buscar en la tira de contenidos “En Vivo” el partido que se desea ver. Una vez seleccionado el mismo se ingresará a la pantalla de información del encuentro. Hacer clic en el botón “ver evento” y comenzará a verse el partido.

Detalles de las transmisiones

Las transmisiones constarán de una producción que incluirá:

3/4 cámaras por partido.

Relator y Comentarista.

Repeticiones y resumen de jugadas.

Contenidos complementarios (llegada de equipos / Vestuarios / Notas en la previa y al finalizar el partido).

Contenidos especiales (seguimiento de equipos, arenga previa, charlas técnicas, etc.)

Así se disputa la Primera Nacional 2026

ZONA A

All Boys

Colón

Deportivo Madryn

Mitre (Santiago del Estero)

Los Andes

San Miguel

Chaco for Ever

Defensores de Belgrano

Estudiantes (Buenos Aires)

Godoy Cruz

San Telmo

Ferro Carril Oeste

Ciudad de Bolívar

Racing (Córdoba)

Deportivo Morón

Acassuso

Central Norte

Almirante Brown

ZONA B

Gimnasia (Jujuy)

Atlético Rafaela

Chacarita

Deportivo Maipú

Quilmes

Atlanta

Agropecuario

San Martín (San Juan)

Almagro

Gimnasia y Tiro (Salta)

Tristan Suárez

Nueva Chicago

Patronato

Ferrocarril Midland

San Martín (Tucumán)

Atlético Güemes

Temperley

Colegiales