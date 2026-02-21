Qué canal pasa LAFC vs. Inter Miami: cómo ver EN VIVO y ONLINE el debut en la MLS 2026

Después de lograr el campeonato de la MLS por primera vez desde su fundación, Inter Miami iniciará una nueva temporada en el fútbol estadounidense y lo hará en condición de visitante frente a LAFC. Los comandados por Javier Mascherano, que tienen a Lionel Messi entre sus filas, afrontarán una gran particularidad en este comienzo: los primeros cinco juegos serán fuera de su casa, ya que están ultimando detalles para la inauguración de Miami Freedom Park, el nuevo estadio.

La primera jornada que tendrán en condición de local será el próximo sábado 4 de abril, cuando deban recibir a Austin FC, a partir de las 20:30 (hora de Argentina). Por eso mismo, los de Mascherano intentarán conseguir buenos resultados en el inicio de la competencia, para llegar airosos al primer encuentro en el recinto ubicado en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Miami.

El juego con el que inaugurarán la temporada en la MLS, y frente a los californianos, iniciará a las 23:30 (horario argentino) y tendrá transmisión exclusiva de Apple TV, algo que también ocurrirá con toda la competición del fútbol estadounidense, que se podrá visualizar por medio del MLS Season Pass.

Cabe destacar que por la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, entre febrero y mayo se disputarán las primeras 15 jornadas del certamen. Por lo tanto, lograr una buena cantidad de puntos será vital para aquellos equipos que sueñan con el título.

Lionel Messi, figura de Inter Miami. (Getty Images)

LAFC vs. Inter Miami: horario país por país

Argentina: 23:30 horas

Bolivia: 22:30 horas

Brasil: 23:30 horas

Chile: 23:30 horas

Colombia: 21:30 horas

Ecuador: 21:30 horas

Estados Unidos (Central): 20:30 horas

Estados Unidos (Este): 21:30 horas

Estados Unidos (Montaña): 19:30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 18:30 horas

México: 20:30 horas

Paraguay: 23:30 horas

Perú: 21:30 horas

Uruguay: 23:30 horas

Venezuela: 22:30 horas

