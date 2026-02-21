Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

Qué canal pasa LAFC vs. Inter Miami: cómo ver EN VIVO y ONLINE el debut en la MLS 2026

Las Garzas hacen su estreno en la temporada de la MLS, donde deben visitar a uno de los rivales más fuertes: LAFC.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Inter Miami visita a LAFC en el debut de la MLS 2026.
© Press Inter Miami / Press LAFCInter Miami visita a LAFC en el debut de la MLS 2026.

Después de lograr el campeonato de la MLS por primera vez desde su fundación, Inter Miami iniciará una nueva temporada en el fútbol estadounidense y lo hará en condición de visitante frente a LAFC. Los comandados por Javier Mascherano, que tienen a Lionel Messi entre sus filas, afrontarán una gran particularidad en este comienzo: los primeros cinco juegos serán fuera de su casa, ya que están ultimando detalles para la inauguración de Miami Freedom Park, el nuevo estadio.

La primera jornada que tendrán en condición de local será el próximo sábado 4 de abril, cuando deban recibir a Austin FC, a partir de las 20:30 (hora de Argentina). Por eso mismo, los de Mascherano intentarán conseguir buenos resultados en el inicio de la competencia, para llegar airosos al primer encuentro en el recinto ubicado en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Miami.

El juego con el que inaugurarán la temporada en la MLS, y frente a los californianos, iniciará a las 23:30 (horario argentino) y tendrá transmisión exclusiva de Apple TV, algo que también ocurrirá con toda la competición del fútbol estadounidense, que se podrá visualizar por medio del MLS Season Pass.

Cabe destacar que por la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, entre febrero y mayo se disputarán las primeras 15 jornadas del certamen. Por lo tanto, lograr una buena cantidad de puntos será vital para aquellos equipos que sueñan con el título.

Lionel Messi, figura de Inter Miami. (Getty Images)

Lionel Messi, figura de Inter Miami. (Getty Images)

LAFC vs. Inter Miami: horario país por país

  • Argentina: 23:30 horas
  • Bolivia: 22:30 horas
  • Brasil: 23:30 horas
  • Chile: 23:30 horas
  • Colombia: 21:30 horas
  • Ecuador: 21:30 horas
  • Estados Unidos (Central): 20:30 horas
  • Estados Unidos (Este): 21:30 horas
  • Estados Unidos (Montaña): 19:30 horas
  • Estados Unidos (Pacífico): 18:30 horas
  • México: 20:30 horas
  • Paraguay: 23:30 horas
  • Perú: 21:30 horas
  • Uruguay: 23:30 horas
  • Venezuela: 22:30 horas
Publicidad
Pau Cubarsí reveló que su sueño es jugar La Finalissima contra Messi

ver también

Pau Cubarsí reveló que su sueño es jugar La Finalissima contra Messi

Cuentan detalles de la lesión de Messi: ”Que se recupere que lo necesitamos para el Mundial”

ver también

Cuentan detalles de la lesión de Messi: ”Que se recupere que lo necesitamos para el Mundial”

DATOS CLAVES

  • Inter Miami inicia la temporada como visitante frente a LAFC bajo la conducción de Mascherano.
  • El club inaugurará el nuevo estadio Miami Freedom Park el próximo 4 de abril.
  • Los primeros cinco partidos del equipo de Lionel Messi serán disputados fuera de casa.
Julián Mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Borja, no Bareiro

ggrova
German García Grova

Mientras busca retener a Julián Alvarez, Atlético de Madrid sondeó a Joaquín Panichelli

Lee también
Competencia para Messi: la MLS confirma el arribo de una superestrella
Lionel Messi

Competencia para Messi: la MLS confirma el arribo de una superestrella

Así quedó la tabla de posiciones tras los resultados de este viernes
Mundial de Clubes

Así quedó la tabla de posiciones tras los resultados de este viernes

Qué canal pasa hoy Chelsea vs. LAFC por el Mundial de Clubes 2025
Mundial de Clubes

Qué canal pasa hoy Chelsea vs. LAFC por el Mundial de Clubes 2025

Dónde ver por TV y qué canal pasa Quilmes vs. Midland por la Primera Nacional
Fútbol Argentino

Dónde ver por TV y qué canal pasa Quilmes vs. Midland por la Primera Nacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo