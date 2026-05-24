Le recordó el descenso: la chicana de Belgrano a River en la previa de la final del Torneo Apertura 2026

En sus redes sociales el Pirata realizó un posteo con doble sentido para recordar la Promoción del 2011.

En el Estadio Mario Alberto Kempes, Belgrano de Córdoba vivirá una tarde especial ya que allí se enfrenta a River en el marco de la final del Torneo Apertura, en donde irá por el primer título de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Previo a encuentro, en sus redes sociales el Pirata cordobés subió el tradicional posteo de día de partido, y allí dejó una chicana para el Millonario, en la que le recordó el descenso a la Primera B Nacional en 2011 luego de ganarle la Promoción con un global de 3 a 1.

“Juega la B”, fue el posteo de la cuenta oficial de Belgrano en sus redes sociales, con una referencia que tiene doble sentido, ya que no solo es uno de los apodos de la institución, sino que también le trae este recuerdo al elenco de Núñez por la recordada Promoción.

Rápidamente en los comentarios los hinchas del club celebraron esta chicana y pidieron por repetir la hazaña, ya que en caso de vencer a River en el Kempes el club levantará la primera estrella de su historia en la máxima categoría del fútbol profesional argentino.

La posible formación de Belgrano para enfrentar a River

El Pirata saldría a la cancha con: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.

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