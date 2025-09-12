River hoy: el once vs. Estudiantes y el dinero que entra por una venta

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 12 de septiembre, a un día de enfrentar a Estudiantes en La Plata por la octava jornada del Torneo Clausura. La decisión de Marcelo Gallardo con los futbolistas que disputaron las Eliminatorias Sudamericanas, la probable formación para jugar contra el Pincha, el dinero que ingresa por la venta de Enzo Díaz a Sao Paulo y qué dijo Francescoli sobre la renovación de contrato de Miguel Ángel Borja.

¿Qué hará Gallardo con los futbolistas que jugaron por Eliminatorias?

En los últimos días, las Eliminatorias Sudamericanas llegaron a su fin. Ya se sabe cuáles son las seis que disputarán el Mundial 2026 y la que disputará el repechaje. River tuvo varios jugadores convocados. Marcelo Gallardo cuidaría a aquellos que tuvieron un mayor desgaste y recién el pasado jueves se incorporaron a los entrenamientos -Quintero, Castaño, Galarza y Paulo Díaz-, mientras que contará con Montiel y Acuña, quienes no quisieron descansar tras viajar de Guayaquil a Buenos Aires luego de representar a la Selección Argentina.

La probable formación vs. Estudiantes

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, ante Estudiantes jugarían casi todos los titulares. Hay que recordar que en los últimos días hubo varios jugadores convocados a sus selecciones para la doble fecha de Eliminatorias y que el próximo miércoles será la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeias. El sábado, a partir de las 19 horas, el Millonario visitará a Estudiantes por la octava fecha del Torneo Clausura. El Muñeco mandaría desde el arranque a: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Marcelo Gallardo. (Foto: Prensa River).

El dinero que ingresa por la venta de Enzo Díaz

A comienzos de 2025, ya casi sin lugar en River por la presencia de Marcos Acuña y Milton Casco, Enzo Díaz se marchó a Sao Paulo, fue un préstamo con obligación de compra en caso de disputar el 60% de los partidos de la temporada. Esa meta se cumplió y el elenco paulista deberá comprar al lateral izquierdo a cambio de 2 millones de dólares.

Francescoli habló de Miguel Ángel Borja

En diálogo con ESPN, Enzo Francescoli se refirió a Miguel Ángel Borja y la renovación de su contrato que finaliza a fines de 2025: “Lo va a decidir él con Marcelo a fin de año, según cómo termine la temporada y cómo se sienta el propio Miguel. Por lo general tenemos ese espíritu de que nada sea impuesto, de acordar las cosas”.

