Ganó 3 títulos con River, se encuentra en el exterior y ahora trabaja en un establo

El futbolista mostró en sus redes sociales cómo lleva a cabo el proyecto de un criadero de caballos.

Por Julián Mazzara

Enzo Díaz, ex River que se encuentra en São Paulo y tendrá un criadero de caballos.
Enzo Díaz, ex River que se encuentra en São Paulo y tendrá un criadero de caballos.

La carrera futbolística es muy corta. Algunos protagonistas juegan más que otros, pero una vez que llega el retiro, las opciones se achican. En su mayoría, buscan seguir ligados al ambiente, y se desempeñan como dirigentes, entrenadores, representantes o en las formativas. Pero en este caso, un viejo conocido de River se empieza a dedicar al campo.

Si bien aún se mantiene en actividad, pero milita en las filas de São Paulo, de cara al futuro, Enzo Díaz ya piensa en vivir del establo y regresar a su Lincoln natal. El lateral izquierdo de 30 años compartió imágenes en sus redes sociales del establo que está construyendo para la cría, doma y venta de caballos cuartos de milla de trabajo y deporte.

La estancia “La Soñada” se encuentra ubicada en la localidad de Smith, dentro de la provincia de Buenos Aires, a tan solo 300 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, la familia Díaz está llevando a cabo el proyecto, donde priorizarán a la raza Paint Horse, que son de origen estadounidense y tipo vaquero con pelajes manchados.

Esta raza que se prioriza en la estancia del ex Talleres es muy similar a los caballos Quarter, pero con mantos manchados o pintados. De hecho, la labor dentro del campo es algo que conoce muy bien, al igual que su familia: “Mi viejo trabaja en el campo y yo vivía ahí. Viví 14 años sin luz”, recordó en octubre de 2023, en diálogo con Impacto Deportivo. Incluso, sostuvo que no le interesaba ser futbolista: “Yo quería ser veterinario; lo que tiene que ver con el campo es algo que me vuelve loco”, recordó.

Los números de Enzo Díaz en São Paulo

Desde su llegada al elenco brasileño a principios de 2025, el lateral izquierdo de 29 años lleva disputados un total de 57 partidos. En los mismos, marcó un gol y aportó ocho asistencias. Además, en los 4.212 minutos que estuvo en cancha, fue amonestado en 14 ocasiones, no lo expulsaron y no ganó títulos. 

River rechazó una oferta de Colorado Rapids por Galarza Fonda

River rechazó una oferta de Colorado Rapids por Galarza Fonda

Armani retrasa su vuelta a las canchas con River y no atajaría ante Argentinos Juniors

Armani retrasa su vuelta a las canchas con River y no atajaría ante Argentinos Juniors

El paso de Enzo Díaz por River

Durante toda su estadía en el Millonario, al que llegó en enero de 2023 a cambio de 2,5 millones de dólares, Enzo Díaz disputó 78 partidos, anotó un gol y aportó siete asistencias. Además, consiguió 3 títulos (Primera División, Trofeo de Campeones y Supercopa Argentina, todos en 2023).

DATOS CLAVES

  • Enzo Díaz construye el establo “La Soñada” para la cría y venta de caballos.
  • La estancia se ubica en Smith, Buenos Aires, a 300 kilómetros de la capital.
  • El proyecto prioriza la raza Paint Horse para tareas de trabajo y deporte.
julián mazzara
Julián Mazzara

jpasman
toti pasman

Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

