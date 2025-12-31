River llegó a un acuerdo total con Sao Paulo por Galoppo, Enzo Díaz y Gonzalo Tapia: los detalles de la operación

Tal como ocurrió en los últimos días, el foco de River está puesto en el mercado de pases de cara a un 2026 que promete ser ambicioso. Luego de los arribos de Fausto Vera y Aníbal Moreno, ahora se llegó a un acuerdo con Sao Paulo para resolver definitivamente el futuro inmediato de Giuliano Galoppo, Enzo Díaz y Gonzalo Tapia, los 3 jugadores que compartían los clubes.

Cabe recordar que en el último tiempo ambos gigantes de Sudamérica llevaron a cabo distintas negociaciones entre sí para intercambiar jugadores. Tal es así que, hasta hace unas pocas horas, el Millonario tenía a préstamo un futbolista perteneciente al elenco brasileño y en sentido contrario eran dos los protagonistas cedidos que correspondían al conjunto de Núñez.

Lo cierto es que River se quedó con el 50% del pase de Galoppo, a cambio de Enzo Díaz y Tapia. La operación se realizó en base a los 3 millones de dólares en los que está tasado el volante pero cada uno de los tratos se llevó a cabo por separado para poder cumplir con los requisitos que impone el TMS (Transfer Matching System, la plataforma de FIFA que regula las transferencias).

Giuliano Galoppo con la camiseta de River.

En el caso de Galoppo, el Millonario se adueñó de la mitad de la ficha y el 50% restante es de Sao Paulo. Con el objetivo de blindarlo por un tiempo prolongado, la institución le incluyó una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares para alejar a otros competidores. Además, firmó su contrato por 3 años, es decir que tiene vigencia hasta el próximo 31 de diciembre de 2028.

En contraparte, Sao Paulo se quedó con el 60% de Enzo Díaz y el 70% de Gonzalo Tapia, por lo que River todavía tiene en su poder los porcentajes restantes de las fichas. Mientras que con el lateral izquierdo no hubo problemas, cuando se negoció lo del atacante se generó un cortocircuito que dilató varios días las tratativas pero no fue un impedimento para llegar a un acuerdo.

Enzo Díaz con la camiseta de San Pablo.

Está a las claras que para Marcelo Gallardo, es una pieza fundamental Giuliano Galoppo. Durante el 2025 supo ser titular, pero generalmente su mejor nivel se vio ingresando desde el banco de suplentes en el segundo tiempo. Así, se convirtió en el máximo goleador de River en el Torneo Clausura y en el año acumuló 7 goles y 1 asistencia en un total de 34 partidos oficiales.

