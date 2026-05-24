River vs. Belgrano, final del Torneo Apertura: formaciones, cómo llegan, horario y dónde ver en vivo y online

Desde las 15.30, el Millonario y el Pirata irán en busca de la primera estrella del año en el fútbol argentino. El árbitro será Yael Falcón Pérez.

El Estadio Mario Alberto Kempes será testigo de la gran final del Torneo Apertura 2026. En ese escenario, River y Belgrano se verán las caras en busca del primer título de la temporada, en un encuentro que contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y que se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports.

Tras ser segundo en la Zona B, el Millonario fue avanzando a paso firme en los playoffs. Tras una ajustada clasificación por penales ante San Lorenzo, el equipo de Eduardo Coudet superó sin problemas a Gimnasia y Rosario Central, siempre jugando como local.

Por el lado del Pirata, luego de haber finalizado quinto en la Zona B, dejó en el camino a Talleres como visitante en uno de los clásicos más importantes de su historia. Luego, superó a Unión en Alberdi y Argentinos por penales en La Paternal.

La última vez que ambos se vieron las caras fue hace un par de semanas en el Monumental. El 5 de abril, el equipo del Chacho goleó casi sin despeinarse a Belgrano, con un contundente 3 a 0 con goles de Tomás Galván (en dos oportunidades) y Facundo Colidio.

La posible formación de River vs. Belgrano

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Maximiliano Meza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

La posible formación de Belgrano vs. River

Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.

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El equipo arbitral para River vs. Belgrano