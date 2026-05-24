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Torneo Apertura

River vs. Belgrano, final del Torneo Apertura: formaciones, cómo llegan, horario y dónde ver en vivo y online

Desde las 15.30, el Millonario y el Pirata irán en busca de la primera estrella del año en el fútbol argentino. El árbitro será Yael Falcón Pérez.

River y Belgrano definen al campeón del Apertura 2026
© Getty / BelgranoRiver y Belgrano definen al campeón del Apertura 2026

El Estadio Mario Alberto Kempes será testigo de la gran final del Torneo Apertura 2026. En ese escenario, River y Belgrano se verán las caras en busca del primer título de la temporada, en un encuentro que contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y que se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports.

Tras ser segundo en la Zona B, el Millonario fue avanzando a paso firme en los playoffs. Tras una ajustada clasificación por penales ante San Lorenzo, el equipo de Eduardo Coudet superó sin problemas a Gimnasia y Rosario Central, siempre jugando como local.

Por el lado del Pirata, luego de haber finalizado quinto en la Zona B, dejó en el camino a Talleres como visitante en uno de los clásicos más importantes de su historia. Luego, superó a Unión en Alberdi y Argentinos por penales en La Paternal.

La última vez que ambos se vieron las caras fue hace un par de semanas en el Monumental. El 5 de abril, el equipo del Chacho goleó casi sin despeinarse a Belgrano, con un contundente 3 a 0 con goles de Tomás Galván (en dos oportunidades) y Facundo Colidio.

La posible formación de River vs. Belgrano

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Maximiliano Meza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

La posible formación de Belgrano vs. River

Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.

El equipo arbitral para River vs. Belgrano

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
  • Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
  • Quinto árbitro: Pablo Gualtieri
  • VAR: Leandro Rey Hilfer
  • AVAR: Salomé Di Iorio
Joaquín Alis
Joaquín Alis
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