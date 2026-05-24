River vs. Belgrano, final del Torneo Apertura: formaciones, cómo llegan, horario y dónde ver en vivo y online

El Estadio Mario Alberto Kempes será testigo de la gran final del Torneo Apertura 2026. En ese escenario, River y Belgrano se verán las caras en busca del primer título de la temporada, en un encuentro que contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y que se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports.
Tras ser segundo en la Zona B, el Millonario fue avanzando a paso firme en los playoffs. Tras una ajustada clasificación por penales ante San Lorenzo, el equipo de Eduardo Coudet superó sin problemas a Gimnasia y Rosario Central, siempre jugando como local.
Por el lado del Pirata, luego de haber finalizado quinto en la Zona B, dejó en el camino a Talleres como visitante en uno de los clásicos más importantes de su historia. Luego, superó a Unión en Alberdi y Argentinos por penales en La Paternal.
La última vez que ambos se vieron las caras fue hace un par de semanas en el Monumental. El 5 de abril, el equipo del Chacho goleó casi sin despeinarse a Belgrano, con un contundente 3 a 0 con goles de Tomás Galván (en dos oportunidades) y Facundo Colidio.
La posible formación de River vs. Belgrano
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Maximiliano Meza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
La posible formación de Belgrano vs. River
Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.
El equipo arbitral para River vs. Belgrano
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
- Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
- Quinto árbitro: Pablo Gualtieri
- VAR: Leandro Rey Hilfer
- AVAR: Salomé Di Iorio