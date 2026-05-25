Encuesta Bolavip: los hinchas de River fueron categóricos al elegir a los culpables de este nuevo fracaso

Un día después, en River continúa reinando el malestar por la concepción de un nuevo fracaso rotundo tras la derrota en la final del Torneo Apertura 2026 contra Belgrano. Fue un partido en el que el Millonario estuvo arriba en el marcador en dos oportunidades, pero que terminó dejando escapar, cayendo por 3-2 y agigantando su crisis integral.

En ese contexto, los culpables son varios. Jugadores, cuerpo técnico actual, cuerpo técnico anterior, dirigencia. Todos, en mayor o menor medida, fueron quienes construyeron este presente completamente deslucido de un River que no tiene jerarquía en su plantel, que no juega Copa Libertadores y que sigue sin poder ganar títulos.

Por ello es que, cansados de un panorama oscuro que se sigue sosteniendo en el tiempo, los hinchas profundizaron sus reclamos. Los mismos ya no solo se hacen presentes en las redes sociales, sino que, al mismo tiempo, se manifiestan en las tribunas, tanto del Estadio Monumental de Núñez como de los otros escenarios donde los fanáticos se hacen presentes de forma incondicional.

Así las cosas, BOLAVIP llevó a cabo una encuesta para que los hinchas puedan expresarse y señalen a los principales responsables de este nuevo fracaso. Y, más allá de que las culpas fueron repartidas, los máximos apuntados por los simpatizantes de la entidad del barrio porteño de Núñez no fueron otros que los propios jugadores.

Eduardo Coudet, el segundo responsable según los hinchas. (Foto: Gety)

Sí, los futbolistas Millonario fueron apuntados por los hinchas de forma masiva, acumulando más de 2.000 votos. Un paso por debajo, aunque con bastante diferencia, se posicionó Eduardo Coudet. Sí, el actual director técnico de River fue duramente criticado, principalmente por las lapidarias demoras en hacer los cambios necesarios.

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Más atrás recién aparece el armado del plantel por parte de Marcelo Gallardo, el anterior entrenador. Es que, más allá de que actualmente no está en el cargo, el Muñeco llevó a cabo grandes inversiones de dinero, las cuales, en gran parte, se vieron destinadas a nombres propios que, ni por asomo, estaban a la altura de un peso pesado como River.

Por último aparece la dirigencia que actualmente tiene a Stefano Di Carlo como presidente. Más allá del pobre plantel que tiene River actualmente, la máxima autoridad del Millonario no fue culpada de forma contundente. Sin ir más lejos, solamente 94 personas fueron las que se volcaron contra las fallas del mandatario y su equipo.

Los responsables de este fracaso de River, según los hinchas

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¿Cuándo vuelve a jugar River?

El próximo partido de River se llevará a cabo el miércoles 27 de mayo, desde las 21:30 de la República Argentina, frente a Blooming y en el Estadio Monumental de Núñez. El mismo tendrá que ver con la sexta y última fecha de la fase de grupos de la presente edición de la Copa Sudamericana.

DATOS CLAVE

River perdió 3-2 ante Belgrano en la final del Torneo Apertura 2026.

Más de 2.000 votos culparon a los jugadores por este nuevo fracaso.

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