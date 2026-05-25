Ni Boca ni River: los 7 clubes que fueron campeones en Argentina en los últimos 2 años

En los últimos dos años, 7 equipos diferentes, que no son de los considerados históricamente como grandes, fueron campeones en algunas de las dos máximas competencias del Fútbol Argentino.

Belgrano, al vencer a River este domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes en la Final del Torneo Apertura 2026, además de haber obtenido su primera estrella en sus 121 años de vida, se convirtió en el séptimo equipo diferente en gritar campeón en los últimos dos años en alguna de las dos máximas competencias del Fútbol Argentino.

Contando por un lado la Liga Profesional y por el otro la Copa Argentina, el Pirata se sumó a: Vélez, que ganó el campeonato en 2024; a Platense, campeón del Apertura 2025; y a Estudiantes, que se adjudicó el Clausura del mismo año. Asimismo, a este grupo se le puede añadir Rosario Central, que fue condecorado como campeón de la Liga Profesional 2025 al ser primero en la tabla anual.

En esa misma línea, en la Copa Argentina, la otra competencia de relevancia en el país, Central Córdoba la ganó en 2024, mientras que la última edición de la llevó Independiente Rivadavia de Mendoza (por cierto, un poco más atrás, en 2022, asoma Patronato).

Por otro lado, cabe mencionar que Estudiantes de La Plata se quedó con el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional en 2024 y 2025. Vélez, por su lado, también alzó la Supercopa Argentina Internacional 2024 y la Supercopa Argentina del mismo año (jugada en 2025).

Platense, campeón por primera vez en su historia del Fútbol Argentino al adjudicarse el Apertura 2025.Getty Images.

Los otros títulos por los que peleará Belgrano tras consagrarse en el Torneo Apertura

Belgrano, al ganar el Torneo Apertura, se clasificó al Trofeo de Campeones, el cual jugará frente al ganador del Clausura. Si gana, tendrá la oportunidad de enfrentar al campeón de la Copa Argentina en la Supercopa Argentina y al primero de la tabla anual en la Supercopa Argentina Internacional. Y no termina ahí, si se adjudica alguna de las Supercopas competirá en la Recopa Argentina (triangular entre los ganadores de la Supercopa y el campeón de la Copa Argentina).

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Por otro lado, el conjunto cordobés ya sabe que participará de la Copa Libertadores 2027, en la cual iniciará su camino desde la fase de grupos. En este caso, si llega a levantar el trofeo de Conmebol garantizará su participación en la Copa Libertadores 2028, en la Recopa Sudamericana 2027, en el Desafío de las Américas 2027 (el vencedor va a la Copa Challenger y el campeón de este partido a la Copa Intercontinental) y en el Mundial de Clubes 2029.