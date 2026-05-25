La reacción de Franco Colapinto al enterarse que River perdió la final ante Belgrano

El piloto es fanático de Boca y no pudo contener la felicidad al conocer el resultado del duelo entre el Millonario y el Pirata.

Franco Colapinto tuvo su mejor fin de semana desde que está en la Fórmula 1, debido a que terminó sexto en el Gran Premio de Canadá, lo que significa su mejor posición en lo que va de su carrera. Sin embargo, mientras él corría se jugó la final del Torneo Apertura 2026 y fue viral su reacción el enterarse que River perdió contra Belgrano en el desenlace del campeonato argentino.

El Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 está en Disney+

Bien se sabe que es fanático de Boca e incluso él mismo se encarga de remarcarlo casi que constantemente. Sin embargo, luego de disputar una nueva fecha del Campeonato y donde alcanzó su versión más destacada como piloto, se tomó el tiempo de festejar la derrota del Millonario, debido a la eterna rivalidad futbolística con el Xeneize ya que son el gran clásico del fútbol argentino.

Franco Colapinto con la camiseta de Boca en la Fórmula 1. (Getty Images)

Lo cierto es que, cuando se retiraba del Circuito Gilles Villeneuve, el piloto pasó cerca de algunos simpatizantes argentinos que habían presenciado la carrera. En ese momento, un fanático le gritó: “Perdió River, Franco”. Fiel a su estilo tan característico, no tardó en reaccionar. Inmediatamente giró, sonrió y apretó el puño, no una, sino dos veces seguidas para demostrar su felicidad.

De esta manera, el pilarense se encargó de dejar en claro que estaba contento por la derrota del Millonario en la final ante Belgrano, que significó que el eterno rival de Boca no consiga un nuevo título y el acceso a más finales. Anteriormente, el hincha le había gritado “viva el fernet” y, aunque sonrió, no tuvo comparación alguna con su respuesta sobre el fútbol.

"PERDIÓ RIVER, FRANCO… 💪"



🔵🟡 El gestito de Colapinto, a la salida del circuito de Canadá, después de enterarse que finalmente Belgrano salió campeón.



📽️ chichoytomi (IG) pic.twitter.com/RxqOLZy4fn — Diario Olé (@DiarioOle) May 25, 2026

Publicidad

Cabe recordar que Franco tiene presente al Xeneize casi todo el tiempo, incluso en sus actuaciones sobre la pista. Sin ir más lejos, él mismo reveló qué hara cuando consiga terminar una carrera entre los tres primeros puestos. “Cuando haga mi primer podio en la F1, subo diciendo ‘Boooca, Boooca’“, confesó hace poco tiempo en una entrevista, evidenciando su enorme pasión.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el oriundo de Pilar amplió su discurso al respecto. “Mi familia es muy bostera. Me empezaron a llevar a la cancha y me volví muy fan. Desde chiquito, iba a todos los partidos. Ahora estoy complicado, estoy en Europa. Lo que más me duele es no poder ir a la cancha“, aseguró Colapinto sin titubear al contar su sentimiento.

Franco Colapinto, con la gorra de Boca en la Fórmula 1.