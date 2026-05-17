Fernando Zampedri sufrió una dura lesión con Universidad Católica y es duda para enfrentar a Boca por Libertadores

El delantero argentino padeció un traumatismo cráneo nasal tras un fuerte rodillazo y encendió las alarmas pensando en su participación en lo que resta del certamen.

Mientras en Boca todos los focos apuntan al duelo de este martes frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores, en la Ribera también siguen de reojo los movimientos del resto de sus rivales de grupo. Entre ellos se encuentra Universidad Católica, quien atraviesa horas convulsionadas ante la chance de perder por lesión a Fernando Zampedri para las últimas dos fechas internacionales.

El delantero argentino encendió las alarmas al sufrir un durísimo golpe en el rostro durante la victoria 2-0 de su equipo Fante Deportes Limache. Luego de ser el encargado de abrir el marcador, recibió un rodillazo que lo dejó tendido en el suelo y obligó a retirarlo en ambulancia. Inmediatamente, la escena generó preocupación en los Cruzados, tanto por la violencia del impacto como por ocurrir a dos días de enfrentar a Barcelona de Ecuador y a poco más de 10 de visitar a Boca.

Según informó el club chileno mediante un comunicado oficial, “Zampedri sufrió un traumatismo cráneo nasal en el primer tiempo del partido entre Universidad Católica y Limache“. En ese sentido, envió tranquilidad al confirmar que “el jugador se encuentra bien y fue trasladado de inmediato a la Clínica San Carlos de Apoquindo para exámenes preventivos”. Hasta el momento, desde el club no confirmaron plazos de recuperación ni el alcance definitivo de la lesión.

🤕⚽🛡 Pronta recuperación, Toro



Fernando Zampedri no pudo continuar en este #MatchdaySábado, tras recibir un rodillazo fortuito en su rostro tras una jugada en la visita de #LosCruzados a Deportes Limache.



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Después del encuentro, el entrenador Daniel Garnero también intentó calmar las aguas, aunque dejó en claro que el golpe fue importante. “Hablé con Fer un ratito, lo vi consciente. Estaba bastante dañada la cara. Espero que no tenga ningún inconveniente para contar con él”, expresó el DT.

Más allá de eso, en Chile reina la incertidumbre. Zampedri atraviesa un gran presente y representa mucho más que el capitán del equipo: suma 12 goles en 12 partidos por el torneo local y además ya convirtió en esta edición de la Libertadores. Por eso, una posible ausencia frente a Boca modificaría considerablemente el panorama ofensivo de Universidad Católica para un partido que puede definir buena parte del grupo.

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La situación del grupo de Boca en la Copa Libertadores

A falta de dos fechas para el cierre, Universidad Católica lidera la zona con siete puntos, misma cantidad que Cruzeiro, el cual aparece segundo por diferencia de gol. Boca, que tiene una unidad menos, todavía depende de sí mismo, pero necesita sumar frente a los brasileños este martes en La Bombonera para llegar con chances claras a la última jornada, justamente ante los chilenos. En caso de caer, necesitará que Cruzados no se imponga ante Barcelona para no quedar eliminado.

El encuentro entre Boca y Universidad Católica se disputará el próximo 28 de mayo a las 21.30 en La Bombonera.

Datos clave

El delantero Fernando Zampedri sufrió un traumatismo cráneo nasal y fue retirado en ambulancia.

sufrió un traumatismo cráneo nasal y fue retirado en ambulancia. La Universidad Católica lidera el grupo de la Copa Libertadores con siete puntos.

lidera el grupo de la Copa Libertadores con siete puntos. El partido entre Boca y Universidad Católica se disputará el próximo 28 de mayo.