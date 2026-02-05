Es tendencia:
Ganó dos títulos con River, jugó en Europa y ahora firmó en una liga exótica de América

Luego de su paso por el fútbol boliviano, el surgido del Millonario arribará a El Salvador.

Por Marco D'arcangelo

Federico Andrada, jugador argentino.
Federico Andrada, jugador argentino.

En 2013 Federico Andrada hizo su debut en River e ilusionó a todos los hinchas, ya que era el máximo goleador histórico de las divisiones inferiores del club. Tras ganar dos títulos en la institución y no tener el rodaje esperado, decidió emigrar a Europa en búsqueda de mayor protagonismo. 

Tras jugar en cuatro clubes europeos, además de pasos por ligas de Sudamérica como Chile, Ecuador, Perú o Bolivia, Andrada tendrá un nuevo destino en su carrera, debido a que firmó contrato con Club Deportivo Águila, de la liga de Primera División de El Salvador. 

“Bienvenido al Nido, Federico Andrada. La garra, la experiencia y el gol se suman a nuestra historia. La ofensiva se fortalece con la llegada de Andrada, delantero centro que aporta experiencia, carácter y olfato goleador a nuestros colores”, fue el posteo del club para oficializarlo.

Durante la última temporada, el ex River disputó los primeros seis meses en Carlos Mannucci de la Segunda División de Perú, donde marcó un gol en nueve partidos, mientras que en el segundo jugó en Gualberto Villarroel, con cinco tantos en 18 presentaciones. 

Con 31 años, proveniente de Gualberto Villarroel San José de Bolivia, el delantero surgido de River buscará ayudar a su equipo en la pelea por el campeonato. Actualmente se encuentran en la quinta posición y están a 17 puntos del líder, CD Luis Ángel Firpo, manteniéndose así en zona de clasificación a la ronda final.

En esta liga que disputará Andrada por primera vez en su carrera, tan solo hay otros siete jugadores argentinos, entre los que se destacan Israel Escalante, delantero con pasado en Boca. En su equipo, compartirá plantel con dos compatriotas como lo son Tomás Granitto y Franco Cacace. 

Los números de Federico Andrada en su carrera

A lo largo de su carrera, Federico Andrada jugó en 18 equipos. En total, disputó 267 partidos, en los que convirtió 39 goles y aportó 18 asistencias. Además, recibió 21 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 15517 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó dos títulos locales con River y ascendió con Aldosivi en 2024.

Datos claves 

  • Federico Andrada firmó contrato con el Club Deportivo Águila de la Primera División de El Salvador.
  • El delantero de 31 años llega proveniente del club boliviano Gualberto Villarroel San José.
  • El futbolista registra 39 goles y 18 asistencias en 267 partidos durante su trayectoria profesional.
