El Chacho, tal como viene haciendo en cada partido en el Monumental, abandonó rápidamente el campo de juego una vez terminado el duelo con Rosario Central.

River fue superior a Rosario Central y se quedó con el pase a la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. El equipo de Eduardo Coudet, este sábado 16 de mayo bajo un Estadio Monumental repleto, venció 1 a 0 al elenco de Jorge Almirón con un tanto de Facundo Colidio de penal a los 15 minutos del segundo tiempo.

No obstante, no todo fueron buenas noticias para el Millonario porque las lesiones lo volvieron a acechar. Sebastián Driussi debió salir en los primeros minutos del encuentro por un esguince en su rodilla derecha (producto de una fuerte entrada de Franco Ibarra), en tanto que Gonzalo Montiel y Anibal Moreno, en el complemento, también tuvieron que dejar la cancha antes de tiempo por distintos contratiempos físicos.

Quizás por esta razón Eduardo Coudet decidió no ser tan efusivo en la celebración por la clasificación a la Final del Torneo Apertura. Porque una vez escuchado el pitazo final del árbitro Nicolás Ramírez, el Chacho, aunque ya se convirtió en una costumbre, salió corriendo hacia la zona de vestuarios una vez consumido el tiempo de juego del River vs. Rosario Central.

En las imágenes publicadas en redes sociales por la señal ESPN, se lo ve al entrenador de la Banda recibiendo, como reacción al resultado definitivo, un empujón del arquero Santiago Beltrán. Luego, se dio media vuelta y se dirigió directamente a la zona de los camarines, para dejar que el festejo sea exclusivo de sus dirigidos.

¡¡EL GESTAZO DE LÍDER DE COUDET!! Una vez finalizado el partido, el Chacho se fue directo al vestuario para dejar que la fiesta del RIVER FINALISTA del #TorneoApertura sea toda para los jugadores. pic.twitter.com/QUKOB3XFHs — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2026

Eduardo Coudet marcó el merecimiento de River para quedarse con la clasificación a la Final del Apertura 2026

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”Uno siempre se imagina lo mejor y se prepara para poder dar lo mejor. Creo que hicimos un gran partido contra un gran rival, incómodo sobre todo para mí personalmente por el cariño que le tengo al club y a su gente, pero en el resumen general creo que hicimos un gran encuentro”, expresó Eduardo Coudet en la conferencia de prensa posterior al 1 a 0 de River sobre Rosario Central.

En ese mismo sentido, agregó: ”Hicimos un gran partido, no le permitimos desplegar el juego. Es un equipo que viene jugando bien, tiene muy buenos jugadores y me parece que hoy hicimos un partido muy bueno de principio a fin. Queda todavía, falta mucho. Sí que seguimos trabajando, seguimos tratando de mejorar, de corregir errores. Como repito en cada partido, más allá de ganar siempre hay cosas para corregir”.