Rosario Central vs. Independiente Rivadavia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 12 del Torneo Clausura

El domingo 11 de octubre, en el Estadio Dr. Lisandro de la Torre, se mide una de las zonas más apretadas de la tabla del Clausura. Apenas un punto separa a Rosario Central de Independiente Rivadavia, algo que promete un partido parejo pese al favoritismo canaya.
Ambos pelean puestos de privilegio en la mitad alta del campeonato y un triunfo puede acercarlos a los lugares de clasificación a instancias superiores. Es de esos cruces directos entre vecinos de tabla que suelen valer más que tres puntos.
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
La actualidad de ambos equipos
Rosario Central llega cuarto con 19 unidades en 11 fechas, después de rescatar un empate 1-1 como visitante frente a Banfield. Antes de ese tropiezo había hilvanado dos triunfos consecutivos por la mínima, ante Argentinos Juniors y Tigre, que lo mantienen entre los candidatos a seguir arriba.
Independiente Rivadavia está séptimo con 18 puntos, a un paso del local, tras igualar 1-1 de local con Gimnasia. El equipo mendocino venía de ganarle a Barracas Central como visitante y de un entretenido 4-3 ante Aldosivi, así que llega con la confianza de haber sumado en sus últimas salidas.
El historial entre Rosario Central e Independiente Rivadavia
El historial entre ambos tiene nueve capítulos, con ventaja para Rosario Central: 4 victorias contra 2 de Independiente Rivadavia y 3 empates. En lo que respecta a goles la cuenta también favorece al local de este domingo, 10 contra 9.
El antecedente más reciente, de marzo de este año, lo ganó Independiente Rivadavia 2-0 jugando de local, así que el equipo mendocino llega con la chance de hilar dos seguidos frente a un rival al que históricamente le costó más de la cuenta.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/03/2026
|Independiente Rivadavia vs. Rosario Central
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|05/11/2024
|Independiente Rivadavia vs. Rosario Central
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|08/02/2024
|Rosario Central vs. Independiente Rivadavia
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|08/04/2013
|Independiente Rivadavia vs. Rosario Central
|1-3
|Primera Nacional
|08/10/2012
|Rosario Central vs. Independiente Rivadavia
|2-2
|Primera Nacional
|10/04/2012
|Rosario Central vs. Independiente Rivadavia
|1-0
|Primera Nacional
|06/10/2011
|Independiente Rivadavia vs. Rosario Central
|2-0
|Primera Nacional
|26/04/2011
|Independiente Rivadavia vs. Rosario Central
|0-1
|Primera Nacional
|19/10/2010
|Rosario Central vs. Independiente Rivadavia
|1-1
|Primera Nacional
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs
- Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
- Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
- Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
- Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs
En síntesis
- Rosario Central e Independiente Rivadavia se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Rosario Central suma 19 puntos en el torneo.
- Independiente Rivadavia suma 18 puntos en el torneo.