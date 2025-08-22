Se accidentó un jugador de Rosario Central un día antes del clásico ante Newell’s: “Compañeros que se dirigían a la práctica lo reconocieron”

En el último día de preparación de cara al clásico que disputará este sábado desde las 17.30 ante Newell’s en el Gigante de Arroyito hubo preocupación en el plantel de Rosario Central a causa del accidente automovilístico que sufrió un jugador cuando se dirigía al mismo.

Kevin Gutiérrez, juvenil de 19 años que había hecho su estreno en Primera División en el partido ante Godoy Cruz correspondiente a la primera fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, mismo que marcó el retorno de Ángel Di María al club, chocó con su auto a la altura del Peaje de General Lagos, en la Autopista Rosario – Buenos Aires.

“El Club Atlético Rosario Central informa que el jugador juvenil Kevin Gutiérrez sufrió en la mañana de hoy un accidente automovilístico mientras se dirigía al entrenamiento matutino, hecho que no tuvo consecuencias de gravedad. El futbolista se encuentra en buen estado y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. En el momento, compañeros que también se dirigían a la práctica reconocieron el vehículo y lo asistieron de inmediato”, se informó desde el club.

Como se pudo ver en las imágenes que se compartieron desde Rosario3, entre los futbolistas que reconocieron el auto del juvenil y le brindaron asistencia se encontraban Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Juan Elordi, Jáminton Campaz, Carlos Quintana, Axel Werner y Emanuel Coronel. Aunque Gutiérrez está fuera de peligro, se reportó que sufrió un “traumatismo de cráneo y golpe en miembro superior” como consecuencia del impacto.

¿Cómo llegan Rosario Central y Newell’s al clásico?

Rosario Central, que será local este sábado, se ubica en la séptima posición de la Zona B con 7 puntos que son producto de 4 empates y una única victoria. El equipo ocupa puestos de clasificación a playoffs y se encuentra invicto, pero no gana desde el 19 de julio, cuando se impuso a Lanús por la segunda fecha del Clausura. En su última presentación fue igualdad 1-1 como local ante Deportivo Riestra.

Newell’s está fuera de puestos de clasificación a playoffs. Con 6 puntos, ocupa la undécima posición en la Zona A con cosecha de una victoria, una derrota y 3 empates. En su última presentación viene de igualar 1-1 como visitante de Defensa y Justicia.