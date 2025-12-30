Es tendencia:
¿Discípulo de Guardiola? Kylian Mbappé eligió a un ex Manchester City como DT de su equipo de tercera división de Francia

El delantero de Real Madrid decidió cambiar el entrenador de Caen, equipo que se encuentra en la mitad de tabla de su categoría.

Por Marco D'arcangelo

Kylian Mbappé, jugador de Real Madrid.
© Getty ImagesKylian Mbappé, jugador de Real Madrid.

En medio de su carrera como futbolista profesional en Real Madrid, Kylian Mbappé decidió comprar al Caen, club de la tercera división de Francia, con el objetivo de poco a poco regresarlo a la Ligue 1 luego de malos años deportivos, en los que descendió dos categorías. 

Luego de un comienzo irregular de temporada, en el que cosechó 4 victorias, 8 empates y 3 derrotas en las primeras 15 presentaciones, por lo que quedó en mitad de tabla, el delantero decidió realizar un cambio de entrenador. El nuevo designado es un pupilo de Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City.

Es que, Gaël Clichy, ex lateral izquierdo de los Citizens y Arsenal, se convirtió en nuevo DT de Caen y ya dirigió el primer entrenamiento junto a sus nuevos jugadores, pensando en el regreso de la competición a mediados de enero, cuando hará su debut frente a Concarneau en condición de visitante. 

“Como anécdota, soy fan del Football Manager. Siempre elegía clubes pequeños, de segunda o tercera división. Mi mujer, con la que llevo 23 años, siempre me decía: “¿Por qué haces eso? ¡Elige equipos de primera, gana la Champions”. Y yo le respondía que eso era algo que me motivaba”, comentó en conferencia de prensa sobre su llegada al club. 

Gael Clichy en su primer entrenamiento en Caen. (Foto: SMCaen).

Esta será la primera experiencia de Clichy como entrenador principal. Luego de su retiro siguió ligado al fútbol y fue ayudante de campo de Thierry Henry en la Selección de Francia Sub 23, con la que disputó los Juegos Olímpicos de París 2024 y obtuvo la medalla de plata al caer en la final ante España. 

Publicidad

Así las cosas, de cara a la segunda parte de la temporada 2025/26, el ex lateral que ganó seis títulos en Manchester City buscará cambiar la cara de su equipo para pelear por el ascenso a la Ligue 2, categoría de la que descendió en el último año, cortando así una racha de 41 años en las dos primeras categorías del país. 

En síntesis 

  • Kylian Mbappé designó a Gaël Clichy como nuevo entrenador del Caen.
  • Clichy fue ayudante de campo de Thierry Henry en los Juegos Olímpicos 2024.
  • El debut será a mediados de enero ante Concarneau por la tercera división.
Marco D'arcangelo

