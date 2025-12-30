Es tendencia:
Así sería un torneo de 20 equipos en el fútbol argentino según la IA: los 10 que descenderían y el flamante campeón tras la purga

Gemini IA realizó la tarea sucia de enviar diez equipos de Primera a la B y reestructuró la liga como los viejos tiempos, pero con formato de 38 jornadas como el Brasileirao o la Premier League.

Por Lautaro Tiburzio

Uno de los pedidos unánimes de todos los hinchas del fútbol argentino, sin importar las camisetas que vistan, es que se vuelva a los torneos tradicionales de 20 equipos en la Primera División.

Incluso, hay quienes van más allá y piden replicar el formato que tiene el Brasileirao, con 38 fechas entre ida y vuelta y 4 descensos por tabla, eliminando los promedios y dejando seis clasificados a Libertadores y otros seis a Sudamericana.

La realidad es esta situación parece cada vez más lejana, ya que no hubo indicio alguno de una posible modificación, y no parece haber posibilidad de que se tomen medidas que cambien de raíz la Primera División. La decisión inicial, difícil de tomar y de comunicar, sería la de descender 10 equipos de manera automática, y que no se den ascensos durante una temporada.

Mientras esto no se pone en debate en las oficinas del fútbol argentino, desde BOLAVIP recurrimos a la Inteligencia Artificial para que realice una proyección respecto a esta posibilidad en la Primera. En la misma, Gemini -IA de Google- se ocupó de la compleja situación de mandar directamente a la B Nacional a una decena de clubes para comenzar la reestructuración.

Los 10 equipos que Gemini, IA de Google, mandó a la B

La Inteligencia Artificial utilizó los promedios para definir quienes descenderían. Siguiendo con la hipotética posibilidad de que la transición se dé entre 2026 y 2027, la IA eligió los diez equipos que peor inician este año los promedios para que pierdan la categoría a la hora de la reestructuración.

Para ello, la justificación se debe a que se trata de la tabla más justa para medir regularidad histórica reciente.

Sin más preámbulos, los 10 elegidos por Gemini para descender a la B Nacional serían Belgrano, Gimnasia (LP), Central Córdoba (SdE), Atlético Tucumán, Newell’s, Banfield, Aldosivi, Sarmiento (J), Gimnasia (M) y Estudiantes (Río Cuarto).

Una vez que se den estos descensos en el escenario hipotético planteado por la IA, se desarrollaría la liga argentina como los hinchas pretenden, con 20 equipos y en un todos contra todos ida y vuelta, que tendrá 38 fechas en total. Y sin los promedios, que desaparecerían luego de la purga de los 10 descendidos.

Quién ganaría el primer torneo de 20 equipos del fútbol argentino, según la IA

Consumados los descensos ficticios, quedarían los 20 equipos que conservarán la categoría para el nuevo formato de torneo en la liga de Primera División que, según Gemini, se volvería a llamar Superliga Argentina.

Bajo estas condiciones, el equipo que conseguiría ser campeón en la primera edición sería River, que le ganaría el título por cuatro puntos a Boca. En la primera campaña de 4 descensos por tabla, sin la mediación de los promedios, los que se irían a la B serían Platense, Barracas Central, Independiente Rivadavia y Deportivo Riestra. Así quedaría la tabla total:

PosEquipoPTSJGEPDifCondición
1River Plate82382576+42CAMPEÓN (Libertadores)
2Boca Jrs.78382396+35Copa Libertadores
3Racing Club743821116+28Copa Libertadores
4Talleres (C)683820810+15Copa Libertadores
5Vélez Sarsfield653818119+12Repechaje Libertadores
6Estudiantes (LP)6238171110+10Repechaje Libertadores
7Independiente5938161111+8Copa Sudamericana
8San Lorenzo5738151211+5Copa Sudamericana
9Rosario Central5438141212+3Copa Sudamericana
10Huracán51381312130Copa Sudamericana
11Lanús4938131015-2Copa Sudamericana
12Argentinos Jrs.4738121115-4Copa Sudamericana
13Defensa y Justicia4538111215-6Zona Segura
14Unión (SF)4238101216-10Zona Segura
15Instituto (C)393891217-12Zona Segura
16Tigre363881218-18Zona Segura
17Platense333871219-20DESCENSO
18Barracas Central293861121-25DESCENSO
19Ind. Rivadavia253851023-30DESCENSO
20Deportivo Riestra223841024-32DESCENSO

Por último, la IA de Google dejó su análisis de la reestructuración del fútbol argentino de primera división:

  • Justicia Deportiva: Se eliminan los promedios. Equipos como Barracas Central o Riestra, que suelen beneficiarse del formato actual, sufren en un torneo largo de 38 fechas donde la jerarquía del plantel se impone.
  • Competitividad Extrema: Con 4 descensos directos, la pelea por la permanencia se vuelve dramática. Equipos como Tigre o Instituto se salvaron por muy poco.
  • Calendario Europeo/Brasileño: Al jugar dos veces contra cada rival, se recupera la mística de las localías fuertes (como visitar el Gigante de Arroyito o la Fortaleza de Lanús) que se pierde en los formatos de zonas actuales.
