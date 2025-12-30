Así sería un torneo de 20 equipos en el fútbol argentino según la IA: los 10 que descenderían y el flamante campeón tras la purga

Uno de los pedidos unánimes de todos los hinchas del fútbol argentino, sin importar las camisetas que vistan, es que se vuelva a los torneos tradicionales de 20 equipos en la Primera División.

Incluso, hay quienes van más allá y piden replicar el formato que tiene el Brasileirao, con 38 fechas entre ida y vuelta y 4 descensos por tabla, eliminando los promedios y dejando seis clasificados a Libertadores y otros seis a Sudamericana.

La realidad es esta situación parece cada vez más lejana, ya que no hubo indicio alguno de una posible modificación, y no parece haber posibilidad de que se tomen medidas que cambien de raíz la Primera División. La decisión inicial, difícil de tomar y de comunicar, sería la de descender 10 equipos de manera automática, y que no se den ascensos durante una temporada.

Mientras esto no se pone en debate en las oficinas del fútbol argentino, desde BOLAVIP recurrimos a la Inteligencia Artificial para que realice una proyección respecto a esta posibilidad en la Primera. En la misma, Gemini -IA de Google- se ocupó de la compleja situación de mandar directamente a la B Nacional a una decena de clubes para comenzar la reestructuración.

Los 10 equipos que Gemini, IA de Google, mandó a la B

La Inteligencia Artificial utilizó los promedios para definir quienes descenderían. Siguiendo con la hipotética posibilidad de que la transición se dé entre 2026 y 2027, la IA eligió los diez equipos que peor inician este año los promedios para que pierdan la categoría a la hora de la reestructuración.

Para ello, la justificación se debe a que se trata de la tabla más justa para medir regularidad histórica reciente.

Sin más preámbulos, los 10 elegidos por Gemini para descender a la B Nacional serían Belgrano, Gimnasia (LP), Central Córdoba (SdE), Atlético Tucumán, Newell’s, Banfield, Aldosivi, Sarmiento (J), Gimnasia (M) y Estudiantes (Río Cuarto).

Una vez que se den estos descensos en el escenario hipotético planteado por la IA, se desarrollaría la liga argentina como los hinchas pretenden, con 20 equipos y en un todos contra todos ida y vuelta, que tendrá 38 fechas en total. Y sin los promedios, que desaparecerían luego de la purga de los 10 descendidos.

Quién ganaría el primer torneo de 20 equipos del fútbol argentino, según la IA

Consumados los descensos ficticios, quedarían los 20 equipos que conservarán la categoría para el nuevo formato de torneo en la liga de Primera División que, según Gemini, se volvería a llamar Superliga Argentina.

Bajo estas condiciones, el equipo que conseguiría ser campeón en la primera edición sería River, que le ganaría el título por cuatro puntos a Boca. En la primera campaña de 4 descensos por tabla, sin la mediación de los promedios, los que se irían a la B serían Platense, Barracas Central, Independiente Rivadavia y Deportivo Riestra. Así quedaría la tabla total:

Pos Equipo PTS J G E P Dif Condición 1 River Plate 82 38 25 7 6 +42 CAMPEÓN (Libertadores) 2 Boca Jrs. 78 38 23 9 6 +35 Copa Libertadores 3 Racing Club 74 38 21 11 6 +28 Copa Libertadores 4 Talleres (C) 68 38 20 8 10 +15 Copa Libertadores 5 Vélez Sarsfield 65 38 18 11 9 +12 Repechaje Libertadores 6 Estudiantes (LP) 62 38 17 11 10 +10 Repechaje Libertadores 7 Independiente 59 38 16 11 11 +8 Copa Sudamericana 8 San Lorenzo 57 38 15 12 11 +5 Copa Sudamericana 9 Rosario Central 54 38 14 12 12 +3 Copa Sudamericana 10 Huracán 51 38 13 12 13 0 Copa Sudamericana 11 Lanús 49 38 13 10 15 -2 Copa Sudamericana 12 Argentinos Jrs. 47 38 12 11 15 -4 Copa Sudamericana 13 Defensa y Justicia 45 38 11 12 15 -6 Zona Segura 14 Unión (SF) 42 38 10 12 16 -10 Zona Segura 15 Instituto (C) 39 38 9 12 17 -12 Zona Segura 16 Tigre 36 38 8 12 18 -18 Zona Segura 17 Platense 33 38 7 12 19 -20 DESCENSO 18 Barracas Central 29 38 6 11 21 -25 DESCENSO 19 Ind. Rivadavia 25 38 5 10 23 -30 DESCENSO 20 Deportivo Riestra 22 38 4 10 24 -32 DESCENSO

Por último, la IA de Google dejó su análisis de la reestructuración del fútbol argentino de primera división:

