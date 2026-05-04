Locura por Lionel Messi en la Fórmula 1: tres posteos con 498 mil likes

En el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, que terminó con Kimi Antonelli como ganador y con Franco Colapinto en la séptima posición, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, se acercó junto a su familia a presenciar el espectáculo. Allí además se cruzó con el piloto de Alpine.

Luego de esta participación del argentino en el Gran Premio, en sus redes sociales la Fórmula 1 le dedicó una serie de posteos en las redes sociales que rápidamente se viralizaron, a tal punto que tuvo casi medio millón de likes y cientos de comentarios.

“Messi en el paddock: AURA”, dice uno de los posteos junto a un video que muestra la intimidad de la visita del futbolista de Inter Miami a la escudería de Mercedes Benz, en donde se reunió con Kimi Antonelli, quien ganó su tercer Gran Premio consecutivo en la temporada.

Otro de los posteos mostró el encuentro de Messi junto a Franco Colapinto y el artista argentino Bizarrap. Allí publicaron fotos del saludo entre ambos, junto a la presencia también de Juan Martín Del Potro. “Así vivió Colapinto los instantes siguientes a la mejor actuación argentina en 44 años en F1”, escribieron.

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Finalmente, cerraron con un posteo divertido con stickers que realizaron con imágenes de Messi a lo largo de su estadía en el Gran Premio de Miami. “La visita de Leo Messi a la F1 en estos stickers que no sabías que necesitabas”, tiraron junto al emoji de una cara riéndose.

Datos claves

Lionel Messi asistió al Gran Premio de Miami junto a su familia y celebridades.

asistió al junto a su familia y celebridades. El piloto Kimi Antonelli ganó su tercer Gran Premio consecutivo tras imponerse en Miami .

ganó su tercer Gran Premio consecutivo tras imponerse en . El argentino Franco Colapinto finalizó en séptima posición, logrando la mejor actuación nacional en décadas.