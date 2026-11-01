Superclásico: cómo ver en vivo y online Boca vs. River por la fecha 15 del Torneo Clausura

El Xeneize y el Millonario se miden desde las 15:00 en La Bombonera.

Boca y River van por el segundo Superclásico del 2026. En La Bombonera, desde las 15:00, en el medio de una fecha 15 del Torneo Clausura llena de goles, polémicas y partidazos, esta nueva edición del partido más importante del fútbol argentino.

A continuación, la forma de ver el compromiso definitivo del Torneo Clausura.

Cómo ver River vs. Belgrano en vivo y online

El duelo entre Boca y River podrá verse a través de ESPN Premium, con los relatos de Sebastián Vignolo y los comentarios de Diego Latorre. También lo transmitirá en vivo TNT Sports, con las voces de Pablo Giralt en relatos y Juan Pablo Varsky en comentarios. Además de esto, el encuentro también se podrá ver manera online a través de las plataformas Flow, T-Play y DGo con el pack de fútbol activo.

ESPN Premium | Flow: 123 / Telecentro: 111 / DirecTV: 1604

TNT Sports | Flow: 124 / Telecentro: 112 / DirecTV: 1631

Las formaciones de Boca y River

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

El equipo arbitral de este partido

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Gastón Suárez