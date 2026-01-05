Tigre se reforzó con un juvenil de River de 100 millones, un mundialista y quiere a Saralegui para soñar con la Sudamericana

Tras un buen año en el que finalizó en el noveno puesto de la tabla anual, Tigre logró la clasificación a la Copa Conmebol Sudamericana y regresó a las competencias internacionales luego de un año, debido a que no tuvo una buena temporada en 2024.

De cara a este año, el elenco comandado por Diego Dabove salió fuerte al mercado de pases en búsqueda de refuerzos y darle un salto de calidad al plantel. Es por eso que hay novedades respecto al futuro de Jabes Saralegui, así como también la llegada de nuevos futbolistas.

En el caso de Saralegui, el Matador de Victoria sigue negociando con Boca. La intención del club es la de traerlo con un nuevo préstamo, con cargo y opción de compra. El jugador, por su parte, prioriza seguir en la institución, por lo que descartó otros llamados que recibió.

Además, Tigre llegó a un acuerdo por Tiago Serrago, volante ofensivo cuyo pase pertenece a River, y que está blindado con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares. El ex Aldosivi arribó al club a préstamo por una temporada, sin cargo y con una opción de compra de 1.6 millones por el 50% de su pase.

Siguiendo con los refuerzos, en las últimas horas el club llegó a un acuerdo por Juan Manuel Villalba, defensor central zurdo que jugó el último Mundial Sub 20 con la Selección Argentina y que firmará como jugador libre luego de quedar en libertad de acción por no renovar su vínculo con Gimnasia de La Plata.

En el inicio de la pretemporada, se sumaron los primeros refuerzos al club. Además de los mencionados, también están Santiago López, quien llegó a préstamo desde Independiente por un año, y Joaquín Mosqueira, volante central cedido de Talleres de Córdoba.

De esta manera, Dabove comienza a cerrar el armado de su plantel pensando en una nueva temporada. Más allá de estos refuerzos, seguirán activos en el mercado teniendo en cuenta alguna posible salida, más oportunidades que se puedan dar para fichar nuevos jugadores.

Los futbolistas que mantuvo Tigre

Más allá de los jugadores que incorporó, el Matador de Victoria mantuvo a tres futbolistas de su plantel que llegaron a préstamo. Es que, la institución hizo uso de la opción de compra y se quedó con la mitad del pase de Ignacio Russo, el goleador del equipo.

Luego, el club llegó a un acuerdo con Talleres de Córdoba y compró el pase de David Romero, el delantero de 22 años, quien firmará un contrato a largo plazo con el club. Finalmente, hay negociaciones para renovar el préstamo de Elías Cabrera, proveniente de Vélez.

