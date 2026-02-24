Las 4 razones por las que Ramón Ángel Díaz tiene que ser el próximo DT de River

Marcelo Gallardo anunció su salida y ante Banfield dirigirá su último partido en este segundo ciclo por River. Se espera que el Estadio Monumental sea un cabildo abierto en el que se ovacionará al Muñeco por su historia, pero se reprobará fuertemente a los jugadores. Para los hinchas debe ser un punto de inflexión y no entrar en la locura de la que después es difícil de salir.

Los dirigentes analizan algunos nombres para que sean sucesores de Marcelo Gallardo. Eduardo Coudet pica en punta para suceder al Muñeco, aunque deberá resolver su salida de Deportivo Alavés, por otro lado aparecen Santiago Solari -con trabajo en Real Madrid- y Pablo César Aimar, que no va a dejar la Selección Argentina a tres meses del Mundial.

Lo que resulta curioso es que Ramón Ángel Díaz no sea contemplado por los dirigentes. El riojano es parte sumamente importante de la historia grande de River y amerita ser un firme candidato. Hay cuatro razones por las que el Pelado debería ser el próximo entrenador del Millonario en este contexto.

1- Historia y espalda ancha

River viene de un 2025 complicado y la paciencia de los hinchas es cada vez menor. La salida de Marcelo Gallardo descomprime este presente, aunque los jugadores seguirán siendo evaluados con lupa y estarán en el foco de las críticas. Ramón Díaz es historia viviente del Millonario y tiene la espalda que ningún otro entrenador tiene, por lo que pareciera ser la opción ideal para este contexto.

2- Vigencia

Otro aspecto clave para respaldar una hipotética llegada de Ramón Díaz es su vigencia. Es cierto que hoy en día funciona en tándem con Emiliano, ayudante de campo, hijo y ex jugador de River, pero sus últimas experiencias fueron en un fútbol sumamente competitivo y en equipos de renombre como Corinthians, Vasco da Gama e Inter de Porto Alegre, lo que deja bien en claro que el Pelado está más vigente que nunca.

Ramón y Emiliano en Corinthians.

3- Motivador

El plantel de River tiene jugadores de jerarquía, pero claramente las individualidades más importantes no pasan por su mejor momento. Puede que el mensaje de Gallardo ya no les llegaba o mismo que hayan perdido la motivación. Justamente en ese aspecto, no hay muchos entrenadores en el mundo que tengan la capacidad de motivar a sus jugadores como Ramón Ángel Díaz y eso también lo ubica como un candidato ideal.

4- Cariño de los hinchas

Ramón Díaz es amado por prácticamente todos los hinchas de River. Como jugador fue extraordinario y lo que hizo como entrenador en sus tres ciclos también fue brillante, especialmente en el primero de ellos donde fue campeón de la Libertadores 96 y además del Tricampeonato, entre otros títulos. En un momento de desazón como el actual, que el entrenador tenga el respaldo de los hinchas es sumamente necesario.