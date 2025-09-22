En los primeros años de la década de los ‘80, Loma Negra de Olavarría, club perteneciente a la empresa dedicada al cemento que llevaba su mismo nombre, irrumpió en la Primera División de fútbol argentino, donde participó de los Torneos Nacionales y contó en sus filas con un campeón del mundo en 1978 con la Selección Argentina, como lo fue Luis Galván.

Tras más de 40 años de esto, el elenco olavarriense atraviesa un momento totalmente distinto, y luego de pasar por una crisis institucional en la que tuvo que luchar por no desaparecer, volverá a competir en torneos de AFA después de más de 30 años, al participar el próximo Torneo Regional Federal Amateur.

En diálogo con Bolavip, Gaspar Verna, dirigente de Loma Negra y miembro de la subcomisión de fútbol de la institución, precisó detalles sobre cómo surgió el regreso a los torneos nacionales y cómo consiguieron los fondos para financiar este proyecto futbolístico.

“La idea se vino construyendo a lo largo del año. El plantel de Loma Negra y el cuerpo técnico viene trabajando desde enero de una gran manera, disputamos una final ante Racing de Olavarría y luego de ese partido teníamos la certeza que tenía que volver el club a disputar este tipo de torneos”, comenzó al respecto.

Y agregó: “Se pidió a través de la Liga de Fútbol la licencia deportiva y el Consejo Federal la aprobó, lo que causó un gran impacto a nivel nacional por el nombre que sabemos que Loma Negra trae consigo. Tengo un profundo orgullo por mi club y es una emoción muy grande porque en mi caso, por mi juventud, yo nunca vi al club competir en lo más alto, entonces es revivir esos recuerdos y ponerlos en escena otra vez”.

Por otro lado, dio detalles sobre cómo está económicamente el club y cómo funcionan sus disciplinas: “La situación del club es muy buena. Tiene un gran dinámica diaria, donde cada disciplina tiene una subcomisión aparte trabajando y una Comisión Directiva que dirige los destinos del club. El fútbol mayor del club tiene su propio equipo de trabajo, el cual integro, y es nuestra responsabilidad afrontar la inversión que requiera la competencia que juguemos, como también sostener un plantel de 35 jugadores y el cuerpo técnico”, soltó.

Siguiendo por la misma línea, explicó cómo se sustenta el fútbol: “El fútbol de Loma Negra hoy se sostiene trabajando, gestionando y apelando mucho a la creatividad. Tenemos sponsors, mucha venta de merchandising, recaudaciones. No hay ningún mecenas detrás, somos un club más que trabaja día a día para cumplir con las obligaciones que asume. Siempre estamos abiertos a recibir nuevos sponsors y creo que esta repercusión nacional puede despertar interés también”.

Además, reveló cómo es el proyecto futbolístico en el corto y mediano plazo: “Tenemos la cabeza y los pies sobre la tierra. Vamos a competir en este Torneo Regional Federal pero siendo siempre muy responsables y cautelosos. Obviamente que todos los que participamos buscamos el ascenso al Federal “A”, pero el proyecto es ser competitivos y que sea el torneo y nuestros jugadores los que nos lleven al lugar que sea”.

El plantel de Loma Negra para el Torneo Regional Federal Amateur. (Loma Negra).

La crisis que sufrió Loma Negra

Por un conflicto judicial el club estuvo luchando este año por no desaparecer debido a que por dos juicios laborales de ex empleados, fue condenado a pagar una cifra millonaria.

Esto se debe a que la empresa Loma Negra fue vendida a empresarios brasileños y chinos en 2006, por lo que la relación económica con el club se rompió cuando dejaron de pagarle a los empleados hace tres años y cinco empleados fueron despedidos. Tres de ellos arreglaron una indemnización, mientras que los otros dos no. Para colmo, los que no llegaron a un acuerdo, también eran trabajadores de UTEDYC, por lo que implica pagarles el doble de una demanda laboral normal.

El juicio con los dos ex empleados comenzó hace tres años, y como la fábrica ya no tiene vínculo con el club, desde la institución afirman que no pueden pagar la cifra que piden los trabajadores, debido a que no cuentan con los fondos suficientes al no estar más gerenciados, y decidieron presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia Bonaerense para responsabilizar a Loma Negra Ciasa por esta situación y reevaluar la condena al club.

La histórica victoria ante la URSS

En su etapa en los Torneos Nacionales, Loma Negra marcó un hecho histórico para el fútbol argentino. En 1982 jugó un amistoso contra la Selección de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), y le ganó 1 a 0 gracias al gol de Armando Mario Husillos, por lo que le cortó un invicto de tres años al conjunto europeo.

