Fue promesa de la Selección, lo quiso el Manchester United, lo compró Boca y a los 27 años busca resurgir en el ascenso

Matías Roskopf era una de las máximas promesas que tenía Colón de Santa Fe en sus divisiones inferiores. Debido a los problemas económicos que atravesaba el club, a sus 15 años fue transferido a Boca, donde llegó a la Reserva y gracias a su proyección, fue convocado en varias oportunidades a la Selección Argentina.

Años después de estas experiencias, con pasos en el fútbol de Rumania, Chipre, Uruguay, México y Brasil, el delantero de 27 años que en sus inicios fue sondeado por el Manchester United, busca relanzar su carrera, y es por eso que decidió volver al ascenso argentino para disputar el Torneo Regional Federal Amateur.

Es que, luego de jugar con el Maricá de Brasil, equipo con el que venció al Botafogo y empató con Fluminense en el Campeonato Carioca, Roskopf se convirtió en nuevo refuerzo de Sanjustino de San Justo, Santa Fe, para disputar la cuarta categoría del ascenso indirectamente afiliada a AFA, en búsqueda de una plaza al Torneo Federal A.

Matías Roskopf enfrentando al Fluminense. (Instagram).

Según pudo saber Bolavip, el delantero de 27 años con pasado en Atlante y Montevideo City Torque entre otros, disputará el torneo que da cuatro plazas a la tercera división del fútbol argentino, con el fin de relanzar su carrera y tener una revancha en el país tras pasar por Colón y Boca.

El trabajo de Roskopf para volver al fútbol argentino

El 2024 no fue un año fácil para el delantero, debido a que estuvo seis meses sin club y tuvo que entrenarse en soledad, junto a un preparador físico. “Lo más importante y lo más difícil también, es mantener la misma rutina que uno tiene con un club y la misma exigencia. También trabajo mucho lo mental y eso me ayudó mucho, me mantiene con esa hambre, esas ganas todavía de querer seguir creciendo”, le contó al respecto a Bolavip.

Luego de prepararse durante un semestre, fue fichado por el Maricá de Brasil, en donde estuvo la primera parte del año y disputó la Serie A del Campeonato Carioca, el torneo estadual brasileño que se disputa previo al inicio del Brasileirao. Allí no logró marcar goles y recibió una tarjeta amarilla.

Ahora, tras rechazar propuestas de Emiratos Árabes y Colombia, el delantero de 27 años regresará a Santa Fe para disputar el TRFA, en el que aún su equipo no conoce a los rivales que enfrentará. Para lograr el ascenso al Federal A, deberán ganar su zona regional y luego vencer al ganador de otra zona regional en la gran final.

