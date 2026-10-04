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Torneo Clausura

Vélez vs. Platense: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 11 del Torneo Clausura

Vélez y Platense se enfrentan este lunes 5 de octubre, en el Estadio José Amalfitani, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Velez Sarsfield vs. Platense, Torneo Clausura
Velez Sarsfield vs. Platense, Torneo Clausura

El lunes 5 de octubre, el Estadio José Amalfitani recibe un partido que puede acomodar a Vélez entre los puestos de arriba del Clausura. Platense llega golpeado y necesita un resultado que corte la racha negativa.

Vélez pelea por mantenerse en la zona alta de la tabla y un triunfo lo acerca todavía más a los puestos de privilegio. Para Platense, en cambio, el partido es una oportunidad de salir del fondo antes de que la distancia con la mitad de tabla se haga difícil de remontar.

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Horario del partido

  • Argentina: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: TNT Sports, Max

La actualidad de ambos equipos

Vélez llega en gran momento: ganó sus últimos dos partidos como local, incluyendo un 3-2 ante Tigre, y en el medio sacó un empate como visitante frente a Newell's. Con 20 puntos en 10 fechas, se metió entre los protagonistas del campeonato y quiere seguir sumando de local para afianzar esa posición.

Platense, en cambio, no logra enderezar el rumbo. Viene de perder los dos últimos compromisos, de local ante Newell's y como visitante frente a Estudiantes, y antes de eso apenas pudo empatar con Deportivo Riestra. Con 9 puntos en igual cantidad de partidos, el equipo necesita reaccionar rápido para no quedar relegado en la tabla.

El historial entre Vélez y Platense

El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Platense, que ganó 3 de los 7 enfrentamientos directos, contra 2 triunfos de Vélez y 2 empates. En goles también la diferencia es mínima: 7 para Vélez contra 6 de Platense. El antecedente más reciente, en marzo de este año, terminó con victoria de Vélez por 2-0 jugando como visitante.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
14/03/2026Platense vs. Vélez0-2Liga Profesional Argentina
19/07/2025Platense vs. Vélez0-0Liga Profesional Argentina
29/01/2025Vélez vs. Platense0-1Liga Profesional Argentina
25/07/2024Platense vs. Vélez0-2Liga Profesional Argentina
14/03/2023Vélez vs. Platense1-1Liga Profesional Argentina
12/06/2022Vélez vs. Platense0-1Liga Profesional Argentina
10/12/2021Platense vs. Vélez3-2Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs
  • Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs
  • Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs
  • Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
  • Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis

  • Vélez y Platense se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Vélez suma 20 puntos en el torneo.
  • Platense suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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