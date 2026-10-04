Vélez vs. Platense: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 11 del Torneo Clausura

Vélez y Platense se enfrentan este lunes 5 de octubre, en el Estadio José Amalfitani, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

El lunes 5 de octubre, el Estadio José Amalfitani recibe un partido que puede acomodar a Vélez entre los puestos de arriba del Clausura. Platense llega golpeado y necesita un resultado que corte la racha negativa.

Vélez pelea por mantenerse en la zona alta de la tabla y un triunfo lo acerca todavía más a los puestos de privilegio. Para Platense, en cambio, el partido es una oportunidad de salir del fondo antes de que la distancia con la mitad de tabla se haga difícil de remontar.

Horario del partido

Argentina: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

La actualidad de ambos equipos

Vélez llega en gran momento: ganó sus últimos dos partidos como local, incluyendo un 3-2 ante Tigre, y en el medio sacó un empate como visitante frente a Newell's. Con 20 puntos en 10 fechas, se metió entre los protagonistas del campeonato y quiere seguir sumando de local para afianzar esa posición.

Platense, en cambio, no logra enderezar el rumbo. Viene de perder los dos últimos compromisos, de local ante Newell's y como visitante frente a Estudiantes, y antes de eso apenas pudo empatar con Deportivo Riestra. Con 9 puntos en igual cantidad de partidos, el equipo necesita reaccionar rápido para no quedar relegado en la tabla.

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El historial entre Vélez y Platense

El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Platense, que ganó 3 de los 7 enfrentamientos directos, contra 2 triunfos de Vélez y 2 empates. En goles también la diferencia es mínima: 7 para Vélez contra 6 de Platense. El antecedente más reciente, en marzo de este año, terminó con victoria de Vélez por 2-0 jugando como visitante.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/03/2026 Platense vs. Vélez 0-2 Liga Profesional Argentina 19/07/2025 Platense vs. Vélez 0-0 Liga Profesional Argentina 29/01/2025 Vélez vs. Platense 0-1 Liga Profesional Argentina 25/07/2024 Platense vs. Vélez 0-2 Liga Profesional Argentina 14/03/2023 Vélez vs. Platense 1-1 Liga Profesional Argentina 12/06/2022 Vélez vs. Platense 0-1 Liga Profesional Argentina 10/12/2021 Platense vs. Vélez 3-2 Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs

Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs

Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs

Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis