Marcos Rojo es uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro del plantel de Racing, que viene de golear a Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina, enfrentará a Belgrano en la siguiente fase, y ahora se prepara para debutar en el Torneo Clausura frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, este viernes 24 de julio, en el Cilindro.

Los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda están entrenándose de cara al primer juego del certamen doméstico, compromiso que aún no tiene arbitraje asignado, pero lo hacen sin el ex defensor de Manchester United y Boca, quien viajó hacia New Jersey para presenciar la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ya que recibió la invitación de la Asociación del Fútbol Argentino por ser finalista en Brasil 2014 y por formar parte de diferentes procesos del combinado nacional entre febrero de 2011 y octubre de 2019.

Rojo, quien durante su estadía en la Academia recibió diversas críticas por su nivel, como así también por un codazo sin intención sobre Santiago Sosa en la semifinal de la Copa Libertadores, en 2025, ante Flamengo y a quien le fracturó el seno maxilar superior derecho y del hueso malar, faltó a la práctica de este martes por un retraso en el vuelo que lo traía desde Estados Unidos hacia Buenos Aires.

Debido a que había recibido autorización por parte del club y también del cuerpo técnico, y que dio aviso de lo que ocurrió en Norteamérica, al platense de 36 años lo esperan este miércoles 22 de julio para que retome los entrenamientos y así siga con su preparación de cara al juego ante el Tripero, en el que sería de la partida.

Marcos Rojo, defensor de Racing.

Los números de Marcos Rojo en Racing

Desde que llegó a Racing, en agosto de 2025, Marcos Rojo afrontó un total de 19 partidos y solamente marcó un gol ante Defensa y Justicia por la Copa Argentina 2026. Hasta ahora, en los 1.262 minutos que tuvo dentro del campo de juego, fue amonestado en tres oportunidades y recibió dos expulsiones.

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