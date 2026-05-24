Otra vez Belgrano y Zielinski hicieron historia ante River en una final que tuvo de todo, con un mal arbitraje de Falcón Pérez

El Pirata lo ganó desde el banco, con un Uvita Fernández que, a partir de ahora, forma parte de la historia grande de la institución.

Otra vez Zielinski, otra vez Belgrano, haciendo historia frente a River. Esta vez en una final. Felicitaciones al pueblo Pirata que consigue su primera estrella de la historia. Y su DT, por primera vez campeón en Primera División en una final dramática, vibrante, en la que pasó de todo y que será inolvidable para los de Belgrano, para los neutrales y para los de River para olvidar, obviamente.

A ver, algo increíble: Belgrano lo ganó desde el banco. Belgrano tuvo en la final más plantel, más banco que River. El Ruso, con el ingreso del Mudo Vázquez, del pibe Hernández y del gran héroe de la final, Uvita Fernández, que empata de penal y mete el 3 a 2 antes del suplementario, le gana la final a River con variantes, con cambios.

Chacho Coudet, la verdad, hizo los cambios cuando estaba 3-2 abajo. Lo puso a Juanfer Quintero faltando dos minutos, tiró a la cancha a Salas, a Kendry Páez, para intentar buscar el empate de alguna manera, pero se notó que eran cambios en los que no creía. River hizo una buena final para mí y estuvo muy cerquita de ganarla.

Ahora, hay que hablar de Falcón Pérez, que así como tuvo un arbitraje vergonzoso aquella noche en la cancha de River, perjudicando a Platense, hoy perjudicó a River. Sí, debió echar a Longo por un codazo tremendo. Para mí hubo un penal sobre Juan Cruz Meza, que lo empujan. No hay contacto hombro con hombro, lo golpean en la espalda y para mí era penal.

Y después sí creo que está bien sancionado el penal para Belgrano. Yo comparto que el brazo de Rivero toca voluntariamente la pelota con la mano, que extiende el brazo y que es penal. En esa acertó. Pudo expulsar a Passerini también por doble amarilla. Bueno, esa es más discutible, pero la expulsión a Longo es indiscutible y para mí el penal sobre Juan Cruz Meza es claro.

Mal arbitraje de Falcón Pérez, esta vez perjudicando a River. A un River que había sido muy eficaz, sostenido por Beltrán en los malos momentos, con una dupla que hoy le funcionó bárbaro: Galván-Colidio. Y estuvo muy cerquita, muy cerquita, con el amor propio de Aníbal Moreno y de todos los jugadores.

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Belgrano lo ganó con el corazón. Es verdad que fue el que más lo buscó. Belgrano desde el minuto uno hasta el noventa buscó la victoria. Tiene, más allá de los errores de Falcón Pérez que marcamos, una estrella merecida, con el espíritu del Potro Rodrigo en el Kempes y con personajes que son de la historia grande de Belgrano: Zielinski, Olave, el Mudo Vázquez, el Luifa Artime, Zelarayán, y a partir de hoy, Uvita Fernández.

Felicitaciones a Belgrano, gran campeón del fútbol argentino, en una final electrizante y unos play-offs en los que tuvimos de todo.